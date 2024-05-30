России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
Елисейский дворец: Россия не приглашена на юбилей высадки союзников в Нормандии
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Мемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт агентство Франс Пресс.
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"Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились", — цитирует агентство заявление Елисейского дворца.
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости отметил, до сих пор ни дипведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.