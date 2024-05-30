https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж

России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж - РИА Новости, 31.05.2024

России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-30T23:52

2024-05-30T23:52

2024-05-31T01:08

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франция

нормандия

эммануэль макрон

анатолий антонов

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт агентство Франс Пресс. "Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились", — цитирует агентство заявление Елисейского дворца.Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости отметил, до сих пор ни дипведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

https://ria.ru/20240417/mid-1940510751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, франция, нормандия, эммануэль макрон, анатолий антонов, великая отечественная война (1941-1945)