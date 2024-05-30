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России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж - РИА Новости, 31.05.2024
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23:52 30.05.2024 (обновлено: 01:08 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж - РИА Новости, 31.05.2024
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T23:52
2024-05-31T01:08
в мире
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нормандия
эммануэль макрон
анатолий антонов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт агентство Франс Пресс. &quot;Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились&quot;, — цитирует агентство заявление Елисейского дворца.Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости отметил, до сих пор ни дипведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html
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в мире, россия, франция, нормандия, эммануэль макрон, анатолий антонов, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Франция, Нормандия, Эммануэль Макрон, Анатолий Антонов, Великая Отечественная война (1941-1945)
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж

Елисейский дворец: Россия не приглашена на юбилей высадки союзников в Нормандии

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Мемориальный комплекс на пляже "Омаха", месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, передаёт агентство Франс Пресс.
«

"Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились", — цитирует агентство заявление Елисейского дворца.

Изображение сгенерировано ИИ
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18 апреля, 08:00
Агентство Франс Пресс в середине апреля со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости отметил, до сих пор ни дипведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Россия не получала приглашения на годовщину высадки союзников в Нормандии
17 апреля, 09:06
 
В миреРоссияФранцияНормандияЭммануэль МакронАнатолий АнтоновВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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