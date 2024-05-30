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В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/vatikan-1949525858.html
В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России
В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России - РИА Новости, 30.05.2024
В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России
Планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием по объектам на территории России - тревожная перспектива, они могут привести к эскалации, заявил госсекретарь РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:02
2024-05-30T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ватикан
пьетро паролин
франциск (хорхе марио бергольо)
маттео дзуппи
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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием по объектам на территории России - тревожная перспектива, они могут привести к эскалации, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. "Я считаю, что это должно волновать каждого человека, которому небезразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать: это действительно тревожная перспектива", - приводит слова Паролина на публичном мероприятии в Милане сайт телеканала Rainews24. Паролин подчеркнул, что Ватикан продолжает прилагать усилия в гуманитарной сфере, "особенно в вопросе возвращения украинских детей на родину". Подобный механизм, отметил госсекретарь, был запущено после визита посланника папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Москву и в Киев в 2023 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html
https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html
россия
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в мире, россия, украина, ватикан, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ватикан, Пьетро Паролин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи, НАТО
В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России

Госсекретарь Ватикана: снятие запретов на удары по России чревато эскалацией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВатикан
Ватикан - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ватикан . Архивное фото
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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием по объектам на территории России - тревожная перспектива, они могут привести к эскалации, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
«
"Я считаю, что это должно волновать каждого человека, которому небезразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать: это действительно тревожная перспектива", - приводит слова Паролина на публичном мероприятии в Милане сайт телеканала Rainews24.
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Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины
Вчера, 17:51
Паролин подчеркнул, что Ватикан продолжает прилагать усилия в гуманитарной сфере, "особенно в вопросе возвращения украинских детей на родину". Подобный механизм, отметил госсекретарь, был запущено после визита посланника папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Москву и в Киев в 2023 году.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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29 мая, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВатиканПьетро ПаролинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео ДзуппиНАТО
 
 
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