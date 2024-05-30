https://ria.ru/20240530/vatikan-1949525858.html

В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России

В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России - РИА Новости, 30.05.2024

В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России

Планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием по объектам на территории России - тревожная перспектива, они могут привести к эскалации, заявил госсекретарь РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:02

2024-05-30T22:02

2024-05-30T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

ватикан

пьетро паролин

франциск (хорхе марио бергольо)

маттео дзуппи

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РИМ, 30 мая – РИА Новости. Планы НАТО разрешить Украине бить западным оружием по объектам на территории России - тревожная перспектива, они могут привести к эскалации, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. "Я считаю, что это должно волновать каждого человека, которому небезразлична судьба нашего мира. Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать: это действительно тревожная перспектива", - приводит слова Паролина на публичном мероприятии в Милане сайт телеканала Rainews24. Паролин подчеркнул, что Ватикан продолжает прилагать усилия в гуманитарной сфере, "особенно в вопросе возвращения украинских детей на родину". Подобный механизм, отметил госсекретарь, был запущено после визита посланника папы Римского Франциска кардинала Маттео Дзуппи в Москву и в Киев в 2023 году. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.

https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

https://ria.ru/20240529/nato-1949225038.html

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в мире, россия, украина, ватикан, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи, нато