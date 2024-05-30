https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html

СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена

СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена

Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, пишет... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:10

2024-05-30T19:10

2024-05-30T20:09

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сша

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россия

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, пишет Financial Times."Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, где им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — говорится в статье.По информации издания, члены украинского правительства начали беспокоиться из-за действий Зеленского, которые могут нанести серьезный урон отношениям с США. Они отметили, что для главы киевского режима было бы глупо "кусать руку, которая его кормит".Агентство Блумберг сообщало, что глава Белого дома, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. По данным СМИ, в этот же период президент должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии.Как заявлял помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html

https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html

https://ria.ru/20240530/doktorou-1949477143.html

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в мире, украина, сша, китай, россия, владимир зеленский, джо байден