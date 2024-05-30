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СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена - РИА Новости, 30.05.2024
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19:10 30.05.2024 (обновлено: 20:09 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html
СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена
СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена
Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, пишет... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:10
2024-05-30T20:09
в мире
украина
сша
китай
россия
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, пишет Financial Times."Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, где им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — говорится в статье.По информации издания, члены украинского правительства начали беспокоиться из-за действий Зеленского, которые могут нанести серьезный урон отношениям с США. Они отметили, что для главы киевского режима было бы глупо "кусать руку, которая его кормит".Агентство Блумберг сообщало, что глава Белого дома, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. По данным СМИ, в этот же период президент должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии.Как заявлял помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240530/nato-1949471045.html
https://ria.ru/20240529/lavrov-1949180330.html
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в мире, украина, сша, китай, россия, владимир зеленский, джо байден
В мире, Украина, США, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден
СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена

FT: Зеленский приказал своим чиновникам критиковать Байдена

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать президента США Джо Байдена за отказ присутствовать на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии, пишет Financial Times.
"Офис Зеленского на этой неделе опубликовал памятку для чиновников и депутатов парламента, с которой ознакомилась FT, где им предписывается критиковать как Байдена, так и лидера Китая Си Цзиньпина за то, что они не планируют присутствовать на саммите", — говорится в статье.
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Удар по НАТО. В США раскрыли план "спасения" Украины
Вчера, 17:51
По информации издания, члены украинского правительства начали беспокоиться из-за действий Зеленского, которые могут нанести серьезный урон отношениям с США. Они отметили, что для главы киевского режима было бы глупо "кусать руку, которая его кормит".
Агентство Блумберг сообщало, что глава Белого дома, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. По данным СМИ, в этот же период президент должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии.
Как заявлял помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, США активно готовятся к предстоящей в Швейцарии международной конференции по Украине, однако пока Вашингтон не готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Лавров призвал страны не участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
29 мая, 17:22
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Пресс-секретарь посольства в Швейцарии Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Берн не направлял Москве приглашение для участия в саммите. По его словам, Россия не будет участвовать в любом случае. Дипломат добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции остается для Кремля неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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