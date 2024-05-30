https://ria.ru/20240530/ukraina-1949360386.html

Украина не нужна Западу, заявил зампостпреда России при ОБСЕ

Украина не нужна Западу, заявил зампостпреда России при ОБСЕ - РИА Новости, 30.05.2024

Украина не нужна Западу, заявил зампостпреда России при ОБСЕ

Сегодня очевидно, что Украина не нужна Западу ни как член ЕС, ни как полноправный член НАТО, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:44

2024-05-30T13:44

2024-05-30T13:45

украина

киев

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максим буякевич

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евросоюз

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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Сегодня очевидно, что Украина не нужна Западу ни как член ЕС, ни как полноправный член НАТО, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Сегодня очевидно, что Украина не нужна Западу ни как член ЕС, ни как полноправный член НАТО. Там ясно дают понять: Киев не получит в обозримой перспективе каких-либо приглашений в эти структуры", - сказал Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Однако, по словам дипломата, вместе со своим населением, ресурсами и территорией Украина, "из которой ещё не выжаты последние соки, по-прежнему нужна в роли инструмента в борьбе с российской государственностью". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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украина, киев, молдавия, максим буякевич, йенс столтенберг, евросоюз, нато, обсе