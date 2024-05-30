Россия планирует в 2024 году увеличить число туристов из Саудовской Аравии
ЦСР: РФ хочет принять в 2,6 раза больше туристов из Саудовской Аравии
© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия планирует по итогам 2024 года принять в 2,6 раза больше туристов из Саудовской Аравии, - более 20 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
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"В 2024 году Россия планирует принять у себя более 20 тысяч туристов из Саудовской Аравии, что почти в 2,6 раза больше показателя 2023 года (7,8 тысячи)", - сказала Максутова.
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По ее данным, при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима между Саудовской Аравией и Россией, взаимный турпоток может быть увеличен на 60%. "Въездной турпоток из арабских стран в нашу страну может увеличиться минимум в 2 раза", - добавили в ЦСР.
"Сегодня из России туристы едут не только в паломнических целях, посетить Мекку и Медину, но и в Эр-Рияд, в Джидду в целях светского туризма. Мы ожидаем роста российского потока в Саудовской Аравии на 112% в 2024 году", - процитировали в сообщении владельца одной из сетей отелей Саудовской Аравии Мохаммада Салеха. В ЦСР уточнили, что в 2023 году Саудовскую Аравию посетило 106 тысяч российских туристов.
Там также рассказали, что во время туристической выставки в Эр-Рияде центр провел встречи с 89 туроператорами и отельерами Саудовской Аравии, а также получил заверение от местных авиаперевозчиков о том, что до конца года будут запущены чартерные рейсы из Джидды и Эр-Рияда в Москву и Санкт-Петербург.