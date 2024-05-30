https://ria.ru/20240530/tssr-1949255970.html

Россия планирует в 2024 году увеличить число туристов из Саудовской Аравии

Россия планирует в 2024 году увеличить число туристов из Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.05.2024

Россия планирует в 2024 году увеличить число туристов из Саудовской Аравии

Россия планирует по итогам 2024 года принять в 2,6 раза больше туристов из Саудовской Аравии, - более 20 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T04:42

2024-05-30T04:42

2024-05-30T04:43

туризм

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия планирует по итогам 2024 года принять в 2,6 раза больше туристов из Саудовской Аравии, - более 20 тысяч человек, рассказала РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "В 2024 году Россия планирует принять у себя более 20 тысяч туристов из Саудовской Аравии, что почти в 2,6 раза больше показателя 2023 года (7,8 тысячи)", - сказала Максутова. По ее данным, при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима между Саудовской Аравией и Россией, взаимный турпоток может быть увеличен на 60%. "Въездной турпоток из арабских стран в нашу страну может увеличиться минимум в 2 раза", - добавили в ЦСР. "Сегодня из России туристы едут не только в паломнических целях, посетить Мекку и Медину, но и в Эр-Рияд, в Джидду в целях светского туризма. Мы ожидаем роста российского потока в Саудовской Аравии на 112% в 2024 году", - процитировали в сообщении владельца одной из сетей отелей Саудовской Аравии Мохаммада Салеха. В ЦСР уточнили, что в 2023 году Саудовскую Аравию посетило 106 тысяч российских туристов. Там также рассказали, что во время туристической выставки в Эр-Рияде центр провел встречи с 89 туроператорами и отельерами Саудовской Аравии, а также получил заверение от местных авиаперевозчиков о том, что до конца года будут запущены чартерные рейсы из Джидды и Эр-Рияда в Москву и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20240221/partner-1928833734.html

https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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саудовская аравия, россия, эр-рияд (город)