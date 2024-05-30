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В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков - РИА Новости, 30.05.2024
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15:16 30.05.2024 (обновлено: 15:52 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/telefon-1949396466.html
В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков
В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков - РИА Новости, 30.05.2024
В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков
Депутаты башкирского парламента приняли закон, запрещающий школьникам использовать телефон во время уроков кроме экстренных случаев, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:16
2024-05-30T15:52
общество
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константин толкачев
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УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, запрещающий школьникам использовать телефон во время уроков кроме экстренных случаев, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале. "По инициативе нашего комитета по образованию представил законопроект РБ об ограничении использовании средств связи во время учебных занятий. Законопроектом устанавливается запрет использования средств связи именно во время уроков, за исключением случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и иных экстренных случаев", - сообщил он. По его словам, с нового учебного года школьники не смогут отвлекаться на уроках на телефоны, что, правда, не исключает возможность его использования перед занятиями и, возможно, на переменах. "Мы не пошли по пути тех стран, где установлены жесткие запреты. В Китае, например, телефоны запрещены и в вузах. В Англии мобильные телефоны не только нельзя использовать на уроках, но и даже приносить в школу. Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у ребенка должна быть возможность при необходимости позвонить", - привели в пресс-службе парламента региона слова спикера Константина Толкачева. Председатель госсобрания-курултая Башкирии пояснил, что исключение сделают для тех школьников, у которых, например, со смартфоном "завязана" система непрерывного мониторинга глюкозы при сахарном диабете.
https://ria.ru/20231127/shkola-1912161205.html
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общество, китай, англия, константин толкачев, республика башкортостан, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Китай, Англия, Константин Толкачев, Республика Башкортостан, Социальный навигатор, СН_Образование
В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков

Депутаты башкирского парламента запретили использовать телефон во время уроков

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, запрещающий школьникам использовать телефон во время уроков кроме экстренных случаев, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале.
«
"По инициативе нашего комитета по образованию представил законопроект РБ об ограничении использовании средств связи во время учебных занятий. Законопроектом устанавливается запрет использования средств связи именно во время уроков, за исключением случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и иных экстренных случаев", - сообщил он.
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По его словам, с нового учебного года школьники не смогут отвлекаться на уроках на телефоны, что, правда, не исключает возможность его использования перед занятиями и, возможно, на переменах.
"Мы не пошли по пути тех стран, где установлены жесткие запреты. В Китае, например, телефоны запрещены и в вузах. В Англии мобильные телефоны не только нельзя использовать на уроках, но и даже приносить в школу. Мы все же считаем, что оставаться на связи важно для безопасности детей. Родители хотят знать, дошел ли ребенок до школы, все ли с ним в порядке. И у ребенка должна быть возможность при необходимости позвонить", - привели в пресс-службе парламента региона слова спикера Константина Толкачева.
Председатель госсобрания-курултая Башкирии пояснил, что исключение сделают для тех школьников, у которых, например, со смартфоном "завязана" система непрерывного мониторинга глюкозы при сахарном диабете.
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ОбществоКитайАнглияКонстантин ТолкачевРеспублика БашкортостанСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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