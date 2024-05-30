https://ria.ru/20240530/stoltenberg-1949425424.html
В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины
В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины - РИА Новости, 30.05.2024
В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины
НАТО намерена на саммите в Вашингтоне в июле этого года взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, чтобы избежать повторения задержек и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:22
2024-05-30T16:22
2024-05-30T16:32
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. НАТО намерена на саммите в Вашингтоне в июле этого года взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, чтобы избежать повторения задержек и ошибок в поставках, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Праге."Мы обсудим, как НАТО может играть большую роль в координации поставок военной поддержки и военной подготовке, чтобы минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках. Поэтому также я предложил установить многолетние финансовые рамки помощи Украине, чтобы определить финансовый минимум для обеспечения закупок и быть уверенными в прозрачности и предсказуемости помощи Украине", - сказал он.
https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html
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В мире, Украина, НАТО, Вашингтон (штат), Йенс Столтенберг, Киев, Прага
В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины
Столтенберг: НАТО возьмет на себя больше функций по координации помощи Украине