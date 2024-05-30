https://ria.ru/20240530/stoltenberg-1949425424.html

В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины

В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины - РИА Новости, 30.05.2024

В НАТО заявили о намерении координировать военную поддержку Украины

НАТО намерена на саммите в Вашингтоне в июле этого года взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, чтобы избежать повторения задержек и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:22

2024-05-30T16:22

2024-05-30T16:32

в мире

украина

нато

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. НАТО намерена на саммите в Вашингтоне в июле этого года взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, чтобы избежать повторения задержек и ошибок в поставках, заявил генсек Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Праге."Мы обсудим, как НАТО может играть большую роль в координации поставок военной поддержки и военной подготовке, чтобы минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках. Поэтому также я предложил установить многолетние финансовые рамки помощи Украине, чтобы определить финансовый минимум для обеспечения закупок и быть уверенными в прозрачности и предсказуемости помощи Украине", - сказал он.

https://ria.ru/20240417/nato-1940613399.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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в мире, украина, нато, вашингтон (штат), йенс столтенберг, киев, прага