https://ria.ru/20240530/ssha-1949247494.html

СМИ: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

СМИ: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ: в США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, пишет газета... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:22

2024-05-30T01:22

2024-05-30T02:04

украина

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джо байден

энтони блинкен

дмитрий песков

нато

politico

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, пишет газета Politico со ссылкой на источник."Вопрос находится "на рассмотрении", — цитирует издание на условиях анонимности одного из американских чиновников, знакомых с ходом обсуждения.Пока окончательное решение по этому вопросу, по данным газеты, не приняли.Как отмечается в материале, дискуссии указывают на то, что Джо Байден и его команда "все больше обеспокоены способностью Киева отражать атаки России, особенно ее последнее наступление" в Харьковской области.Вместе с тем, как следует из внутреннего украинского правительственного документа, оказавшегося в распоряжении издания, действующие со стороны США ограничения "существенно сокращают эффективность поддержки партнеров".В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил о том, что хотя США и не поощряют удары вне Украины, но признают ее право на самостоятельные решения о самообороне. Блинкен добавил, что США позаботятся о том, чтобы Украина располагала необходимыми для этого ресурсами. При этом еще днем ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что Штаты по-прежнему не поддерживают удары западным оружием по России.Газета Washington Post накануне сообщила, что в администрации Байдена рассматривают два варианта мер противодействия успехам России на Украине: снятие ограничений на использование вооружения и наказание Китая за якобы имеющую место поставку Москве технологий.Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Европейское издание Politico со ссылкой на источник вечером в среду сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить Киеву применять переданное Западом вооружение для ударов вглубь России.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность. Владимир Путин, говоря во вторник о возможности ударов западным оружием по России, отметил, что представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949206409.html

https://ria.ru/20240530/sunak-1949244673.html

https://ria.ru/20240530/sarkozi-1949243471.html

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украина, россия, сша, джо байден, энтони блинкен, дмитрий песков, нато, politico, в мире