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Шольц заявил, что не ожидает конфликта с Россией - РИА Новости, 30.05.2024
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23:01 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/sholts-1949531292.html
Шольц заявил, что не ожидает конфликта с Россией
Шольц заявил, что не ожидает конфликта с Россией - РИА Новости, 30.05.2024
Шольц заявил, что не ожидает конфликта с Россией
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ожидает в ближайшем будущем конфликта с РФ и допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Германии необходимо... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:01
2024-05-30T23:01
в мире
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йенс столтенберг
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ожидает в ближайшем будущем конфликта с РФ и допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Германии необходимо повышать обороноспособность, заявил он в ходе беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine. "Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО, Германии в частности и РФ. Трансляция беседы велась на YouTube-канале газеты. По его словам, целью немецкого правительства является избежание конфликта с помощью "дипломатически мотивированной политики" и понимания незыблемости государственных границ. "Разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию", - сказал он, в качестве примера приведя создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ. В то же время он напомнил о провозглашенной им после начала конфликта на Украине "Zeitenwende" (смене эпохи), в результате которой Германия теперь намерена повысить свою обороноспособность. В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей государств-партнеров. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться. Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, обсе
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, ОБСЕ
Шольц заявил, что не ожидает конфликта с Россией

Шольц заявил, что не ожидает конфликта с РФ, допускает возврат к дипломатии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ожидает в ближайшем будущем конфликта с РФ и допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Германии необходимо повышать обороноспособность, заявил он в ходе беседы с читателями газеты Thüringer Allgemeine.
«
"Я уверен, что в предстоящее время этого не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось", - заявил Шольц, отвечая на вопрос, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО, Германии в частности и РФ. Трансляция беседы велась на YouTube-канале газеты.
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По его словам, целью немецкого правительства является избежание конфликта с помощью "дипломатически мотивированной политики" и понимания незыблемости государственных границ.
«
"Разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию", - сказал он, в качестве примера приведя создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ.
В то же время он напомнил о провозглашенной им после начала конфликта на Украине "Zeitenwende" (смене эпохи), в результате которой Германия теперь намерена повысить свою обороноспособность.
В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей государств-партнеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться.
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Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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