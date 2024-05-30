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Сенатор: в рамках БРИКС важен духовно-нравственный диалог
Сенатор: в рамках БРИКС важен духовно-нравственный диалог - РИА Новости, 30.05.2024
Сенатор: в рамках БРИКС важен духовно-нравственный диалог
Странам БРИКС важно вести духовно-нравственный диалог, равноправный, уважительный, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:49
2024-05-30T14:49
2024-05-30T14:49
андрей климов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Странам БРИКС важно вести духовно-нравственный диалог, равноправный, уважительный, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "БРИКС построен по принципу равноправного диалога, у нас существует суверенное равенство. Очень важен именно такой духовно-нравственный диалог, равноправный, уважительный", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". Климов полагает, что в этом направлении появятся конкретные идеи. Он напомнил, что ежегодно проводятся фестивальные марафоны, работает Клуб друзей России, международная конференция "Европа – Азия: диалог цивилизаций". Сенатор также отметил, что евразийская безопасность без межцивилизационного евразийского диалога работает недостаточно полно, и для того, чтобы она заработала хорошо, сейчас прикладываются определённые усилия. По его словам, события после начала спецоперации показывают, что ранее Россия прилагала усилия больше на других направлениях, чем на евразийском. При этом "сегодня речь идет не о безопасности отдельных стран, а об общей евразийской безопасности", сказал политик.
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андрей климов, брикс, совет федерации рф, общество
Андрей Климов, БРИКС, Совет Федерации РФ, Общество
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Странам БРИКС важно вести духовно-нравственный диалог, равноправный, уважительный, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"БРИКС построен по принципу равноправного диалога, у нас существует суверенное равенство. Очень важен именно такой духовно-нравственный диалог, равноправный, уважительный", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня".
Климов полагает, что в этом направлении появятся конкретные идеи.
Он напомнил, что ежегодно проводятся фестивальные марафоны, работает Клуб друзей России, международная конференция "Европа – Азия: диалог цивилизаций".
Сенатор также отметил, что евразийская безопасность без межцивилизационного евразийского диалога работает недостаточно полно, и для того, чтобы она заработала хорошо, сейчас прикладываются определённые усилия.
По его словам, события после начала спецоперации показывают, что ранее Россия прилагала усилия больше на других направлениях, чем на евразийском. При этом "сегодня речь идет не о безопасности отдельных стран, а об общей евразийской безопасности", сказал политик.