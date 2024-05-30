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Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.05.2024
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12:44 30.05.2024 (обновлено: 13:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.05.2024
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:44
2024-05-30T13:11
минеральные воды
airbus
airbus a319
санкт-петербург
сочи
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической проблемы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб."В аэропорту Минеральных Вод совершил экстренную посадку Airbus 319-115 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что воздушное судно не имеет видимых повреждений. Специалисты проводят технический осмотр самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.Собеседник агентства добавил, что предварительная причина авиаинцидента - сработавший датчик утечки топлива.
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Минеральные Воды, Airbus, Airbus A319, Санкт-Петербург, Сочи, Происшествия
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Пассажирский Airbus A319 совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод

© Фото : Южная транспортная прокуратураСамолёт авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды
Самолёт авиакомпании Россия, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Южная транспортная прокуратура
Самолёт авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической проблемы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб.
«
"В аэропорту Минеральных Вод совершил экстренную посадку Airbus 319-115 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что воздушное судно не имеет видимых повреждений. Специалисты проводят технический осмотр самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.
Собеседник агентства добавил, что предварительная причина авиаинцидента - сработавший датчик утечки топлива.
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17 мая, 16:28
 
Минеральные ВодыAirbusAirbus A319Санкт-ПетербургСочиПроисшествия
 
 
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