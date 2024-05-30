https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html

Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.05.2024

Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах

Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:44

2024-05-30T12:44

2024-05-30T13:11

минеральные воды

airbus

airbus a319

санкт-петербург

сочи

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической проблемы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб."В аэропорту Минеральных Вод совершил экстренную посадку Airbus 319-115 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что воздушное судно не имеет видимых повреждений. Специалисты проводят технический осмотр самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.Собеседник агентства добавил, что предварительная причина авиаинцидента - сработавший датчик утечки топлива.

https://ria.ru/20240517/pozhar-1946716570.html

минеральные воды

санкт-петербург

сочи

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минеральные воды, airbus, airbus a319, санкт-петербург, сочи, происшествия