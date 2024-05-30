https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах - РИА Новости, 30.05.2024
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:44
2024-05-30T12:44
2024-05-30T13:11
минеральные воды
airbus
airbus a319
санкт-петербург
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949345378_124:118:931:572_1920x0_80_0_0_7da535af3475c4a2b349a80907809ed6.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пассажирский Airbus A319 сообщением Санкт-Петербург - Сочи совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за возникшей в полете технической проблемы, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб."В аэропорту Минеральных Вод совершил экстренную посадку Airbus 319-115 рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что воздушное судно не имеет видимых повреждений. Специалисты проводят технический осмотр самолета. По предварительной информации, пострадавших нет.Собеседник агентства добавил, что предварительная причина авиаинцидента - сработавший датчик утечки топлива.
https://ria.ru/20240517/pozhar-1946716570.html
минеральные воды
санкт-петербург
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949345378_0:0:1021:766_1920x0_80_0_0_5ea3f7725406c42031a8342bba805def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минеральные воды, airbus, airbus a319, санкт-петербург, сочи, происшествия
Минеральные Воды, Airbus, Airbus A319, Санкт-Петербург, Сочи, Происшествия
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
Пассажирский Airbus A319 совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод