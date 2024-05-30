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В партии Шольца призвали разрешить ВСУ применять западные ракеты по России - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 30.05.2024 (обновлено: 18:49 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rakety-1949486557.html
В партии Шольца призвали разрешить ВСУ применять западные ракеты по России
В партии Шольца призвали разрешить ВСУ применять западные ракеты по России - РИА Новости, 30.05.2024
В партии Шольца призвали разрешить ВСУ применять западные ракеты по России
Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью радио Deutschlandfunk заявил, что... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:47
2024-05-30T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
михаэль рот
олаф шольц
эммануэль макрон
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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью радио Deutschlandfunk заявил, что следует разрешить совершать ВСУ ракетные удары по российским объектам и применять германские танки на территории России. "Для нас красная линия - это международное право, которое не будет нарушено, если Украина будет атаковать российские цели оружием, произведенным и поставленным Западом", - заявил Рот. По словам политика, он сам себя рассматривает в качестве "миротворца", так как мира можно добиться лишь поставками оружия, утверждает Рот. "Я не знаю, является ли это на данный момент приоритетным, но почему бы немецким танкам Leopard не продолжать делать то, что они, к счастью, уже делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу?" - добавил он, отвечая на вопрос о том, позволительно ли немецким танкам вести бой на территории РФ. В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей государств-партнеров. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться. Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240302/germaniya-1930632398.html
https://ria.ru/20240530/izvinenie-1949451270.html
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в мире, россия, украина, германия, михаэль рот, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Михаэль Рот, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины
В партии Шольца призвали разрешить ВСУ применять западные ракеты по России

Депутат бундестага Рот: надо разрешить ВСУ ракетные удары по российским объектам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот в интервью радио Deutschlandfunk заявил, что следует разрешить совершать ВСУ ракетные удары по российским объектам и применять германские танки на территории России.
«
"Для нас красная линия - это международное право, которое не будет нарушено, если Украина будет атаковать российские цели оружием, произведенным и поставленным Западом", - заявил Рот. По словам политика, он сам себя рассматривает в качестве "миротворца", так как мира можно добиться лишь поставками оружия, утверждает Рот.
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"Я не знаю, является ли это на данный момент приоритетным, но почему бы немецким танкам Leopard не продолжать делать то, что они, к счастью, уже делают, а именно поддерживать Украину в ее борьбе за свободу?" - добавил он, отвечая на вопрос о том, позволительно ли немецким танкам вести бой на территории РФ.
В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин ФРГ не может ответить, имеет ли Украина право совершать удары вглубь территории РФ, так как это является частью конфиденциальных договоренностей государств-партнеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с французским президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале недели после слов последнего о том, что Украине следует разрешить наносить удары по РФ не стал вступать в противоречие с этим заявлением, ответив, что Киев имеет законное право обороняться.
Ранее Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
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В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияМихаэль РотОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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