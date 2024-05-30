https://ria.ru/20240530/pushilin-1949299345.html
Пушилин предупредил украинцев о последствиях нелегитимности Зеленского
Пушилин предупредил украинцев о последствиях нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 30.05.2024
Пушилин предупредил украинцев о последствиях нелегитимности Зеленского
Нелегитимность Владимира Зеленского приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества в краткосрочной перспективе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:06
2024-05-30T11:06
2024-05-30T11:06
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нелегитимность Владимира Зеленского приведет к серьезным последствиям внутри украинского общества в краткосрочной перспективе, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". Он подчеркнул, что киевский режим совершает преступления против насильно мобилизованных, буквально "пойманных на улице". "Теперь у них у каждого есть сомнения - а зачем, почему и на основании кого? Вот эта нелигитимность, которая сейчас появилась, она очень серьезные последствия может иметь. Причем достаточно в краткосрочной перспективе. Они-то умирают реально, а на основании какого указа? Эта история очень опасная, и она может развиваться по специфической спирали внутри оставшейся части Украины", - заявил Пушилин.Президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров 24 мая заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240524/putin-1948203204.html
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин предупредил украинцев о последствиях нелегитимности Зеленского
Глава ДНР Пушилин: нелегитимность Зеленского приведет к серьезным последствиям