https://ria.ru/20240530/proverka-1949438996.html

Финансы семьи Бишимбаевых могут проверить

Финансы семьи Бишимбаевых могут проверить - РИА Новости, 30.05.2024

Финансы семьи Бишимбаевых могут проверить

Правозащитник Вадим Курамшин опубликовал петицию с требованием провести независимое расследование имущества родственников экс-министра нацфинансов Казахстана... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:30

2024-05-30T17:30

2024-05-30T17:30

казахстан

астана

куандык бишимбаев

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правозащитник Вадим Курамшин опубликовал петицию с требованием провести независимое расследование имущества родственников экс-министра нацфинансов Казахстана Куандыка Бишимбаева, признанного виновным в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве преступника, получил четыре года тюрьмы.Автор обращения указывает, что финансовое состояние семьи "не объяснимо их официальным статусом". Свою версию он подкрепляет тем, что ранее Бишимбаев уже был осужден за коррупционные преступления."Необходимо принять меры, если выяснится, что доходы необоснованные. Например, санкции и конфискацию незаконно приобретённых активов", — говорится в публичном обращении.На сегодняшний день петиция набрала более 50 тысяч подписей. Несмотря на широкий резонанс, ее правой статус под вопросом, так как обращение не было опубликовано на официальном ресурсе, как положено по закону.Сам Курамшин объяснил, что сделал это намеренно, поскольку на сайте не предусмотрено голосование с телефона, а значит порядка девяносто процентов потенциальных подписантов не смогут проголосовать. Поддержку правозащитнику выразил брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал петицию."Мы регулярно проводим проверки по незаконно приобретенным преступным доходам. Если будут выявлены незаконные доходы, легализованные преступным путем, мы обязательно привлечем виновных к ответственности. Что касается петиции, давайте дождёмся её результатов и параллельно изучим этот вопрос. Обязательно обратим на это внимание. Не переживайте, мы вам сообщим", — заявил он.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон.Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра

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https://ria.ru/20240523/familiya-1947927653.html

https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой