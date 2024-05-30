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В Петербурге жители вынесли из квартиры мумифицированное тело хозяина - РИА Новости, 30.05.2024
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13:57 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949365098.html
В Петербурге жители вынесли из квартиры мумифицированное тело хозяина
В Петербурге жители вынесли из квартиры мумифицированное тело хозяина - РИА Новости, 30.05.2024
В Петербурге жители вынесли из квартиры мумифицированное тело хозяина
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей, которые, предположительно, в хоккейной сумке вынесли из квартиры на Бухарестской улице мумифицированное РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:57
2024-05-30T13:57
санкт-петербург
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей, которые, предположительно, в хоккейной сумке вынесли из квартиры на Бухарестской улице мумифицированное тело ее хозяина, спрятав его в лесу в Ленинградской области, чтобы в дальнейшем продать квартиру умершего, сообщил региональный главк МВД РФ. Как информирует ведомство, хоккейную сумку, где в полиэтиленовом пакете находилось мумифицированное тело неизвестного мужчины, нашли в начале марта в лесу в районе поселка Симагино Выборгского района Ленобласти. Несмотря на то, что внешних признаков насильственной смерти не было, уголовное дело возбудили по статье об убийстве с учетом обстоятельств обнаружения тела. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления уголовного розыска были установлены и задержаны двое жителей Петербурга, 35 и 43 лет, неработающий и начальник склада, имеющие отношение к данному происшествию", – говорится в сообщении. Как установили сыщики, в январе 2024 года знакомый одного из фигурантов пожаловался ему на трупный запах в одной из квартир в доме №33 на Бухарестской улице, где он жил. Мужчина вместе со своим знакомым вскрыл квартиру, обнаружив там мумифицированное тело ее хозяина, который скончался несколько месяцев назад. "Решив завладеть квартирой одинокого пенсионера, злоумышленники упаковали тело в специально купленную для этого в интернет-магазине хоккейную сумку, вывезли в Выборгский район Ленобласти и бросили в лесу недалеко от поселка Симагино. Более молодой соучастник получил за это 50 000 рублей, а автор аферы планировал переоформить квартиру с целью дальнейшей продажи, однако не успел это сделать", – рассказали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. В настоящее время оба фигуранта переданы в следственные органы "для проведения процессуальных действий".
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санкт-петербург, выборгский район, ленинградская область
Санкт-Петербург, Выборгский район, Ленинградская область
В Петербурге жители вынесли из квартиры мумифицированное тело хозяина

В Петербурге задержали двух жителей, спрятавших тело хозяина в хоккейной сумке

© Фото : Петербургская полиция/TelegramСумка, в которой двое мужчин вынесли из квартиры на Бухарестской улице Петербурга мумифицированное тело ее хозяина
Сумка, в которой двое мужчин вынесли из квартиры на Бухарестской улице Петербурга мумифицированное тело ее хозяина - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Сумка, в которой двое мужчин вынесли из квартиры на Бухарестской улице Петербурга мумифицированное тело ее хозяина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала двух местных жителей, которые, предположительно, в хоккейной сумке вынесли из квартиры на Бухарестской улице мумифицированное тело ее хозяина, спрятав его в лесу в Ленинградской области, чтобы в дальнейшем продать квартиру умершего, сообщил региональный главк МВД РФ.
Как информирует ведомство, хоккейную сумку, где в полиэтиленовом пакете находилось мумифицированное тело неизвестного мужчины, нашли в начале марта в лесу в районе поселка Симагино Выборгского района Ленобласти. Несмотря на то, что внешних признаков насильственной смерти не было, уголовное дело возбудили по статье об убийстве с учетом обстоятельств обнаружения тела.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления уголовного розыска были установлены и задержаны двое жителей Петербурга, 35 и 43 лет, неработающий и начальник склада, имеющие отношение к данному происшествию", – говорится в сообщении.
Как установили сыщики, в январе 2024 года знакомый одного из фигурантов пожаловался ему на трупный запах в одной из квартир в доме №33 на Бухарестской улице, где он жил. Мужчина вместе со своим знакомым вскрыл квартиру, обнаружив там мумифицированное тело ее хозяина, который скончался несколько месяцев назад.
© Фото : Петербургская полиция/TelegramЗадержанные по делу о сокрытии тела умершего пенсионера в Петербурге
Задержанные по делу о сокрытии тела умершего пенсионера в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Задержанные по делу о сокрытии тела умершего пенсионера в Петербурге
"Решив завладеть квартирой одинокого пенсионера, злоумышленники упаковали тело в специально купленную для этого в интернет-магазине хоккейную сумку, вывезли в Выборгский район Ленобласти и бросили в лесу недалеко от поселка Симагино. Более молодой соучастник получил за это 50 000 рублей, а автор аферы планировал переоформить квартиру с целью дальнейшей продажи, однако не успел это сделать", – рассказали в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
В настоящее время оба фигуранта переданы в следственные органы "для проведения процессуальных действий".
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