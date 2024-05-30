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РЭЦ поддержал полторы тысячи экспортеров СКФО в 2023 году

РЭЦ поддержал полторы тысячи экспортеров СКФО в 2023 году - РИА Новости, 30.05.2024

РЭЦ поддержал полторы тысячи экспортеров СКФО в 2023 году

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за 2023 год поддержал более 1,5 тысячи экспортеров Северо-Кавказского федерального округа, сообщает центр. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:35

2024-05-30T13:35

2024-05-30T13:35

россия

скфо

ольга коновалова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ставропольский край

экспорт

экономика

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за 2023 год поддержал более 1,5 тысячи экспортеров Северо-Кавказского федерального округа, сообщает центр."Сегодня компании Северного Кавказа активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Так, за 2023 год компаниям СКФО со стороны РЭЦ было оказано более 2,5 тысяч услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1500 предприятий", - говорится в сообщении.29 мая на площадке "МинводыЭКСПО" в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СКФО прошла встреча в формате "без галстуков" с участием РЭЦ, федеральных органов власти, экспортеров Ставропольского края и регионов Северного Кавказа.Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольга Коновалова, первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин и руководитель Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае Наталья Верозуб. Приглашенными экспертами стали представители Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Модератором дискуссии выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич.Неформальный и живой диалог северокавказского бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере несырьевого неэнергетического экспорта с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для северокавказских компаний, среди которых компенсация расходов на выставочно-ярмарочную деятельность, проведение научно-исследовательских работ, компенсация транспортных расходов, помощь с сертификацией и омологацией продукции."Для РЭЦ, федеральных министерств и институтов развития подобные встречи позволяют получить обратную связь от непосредственных бенефициаров мер господдержки и выстраивать более эффективную коммуникацию с представителями регионального бизнеса. Мы всегда открыты к диалогу и стараемся максимально учитывать потребности экспортеров в преодолении существующих вызовов и при выстраивании подходов к стратегическому развитию российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал Солодов."Ставропольские экспортеры активно пользуются площадкой встречи "без галстуков" для получения ответов на волнующие их вопросы. Мы в министерстве экономического развития Ставропольского края аккумулируем совместно с нашими коллегами из других регионов СКФО все поступившие предложения по оптимизации и донастройке мер господдержки для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне", - отметил Полькин.

https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html

https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html

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Алёна Пава

россия, скфо, ольга коновалова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ставропольский край, экспорт, экономика, поддержка, поддержка бизнеса , российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)