РЭЦ поддержал полторы тысячи экспортеров СКФО в 2023 году
© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ поддержал 1,5 тыс экспортеров СКФО в 2023 году
© Фото : пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) за 2023 год поддержал более 1,5 тысячи экспортеров Северо-Кавказского федерального округа, сообщает центр.
"Сегодня компании Северного Кавказа активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Так, за 2023 год компаниям СКФО со стороны РЭЦ было оказано более 2,5 тысяч услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1500 предприятий", - говорится в сообщении.
29 мая на площадке "МинводыЭКСПО" в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в СКФО прошла встреча в формате "без галстуков" с участием РЭЦ, федеральных органов власти, экспортеров Ставропольского края и регионов Северного Кавказа.
Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ольга Коновалова, первый заместитель министра экономического развития Ставропольского края Евгений Полькин и руководитель Центра поддержки экспорта в Ставропольском крае Наталья Верозуб. Приглашенными экспертами стали представители Минэкономразвития России и Минсельхоза России. Модератором дискуссии выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич.
Неформальный и живой диалог северокавказского бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере несырьевого неэнергетического экспорта с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для северокавказских компаний, среди которых компенсация расходов на выставочно-ярмарочную деятельность, проведение научно-исследовательских работ, компенсация транспортных расходов, помощь с сертификацией и омологацией продукции.
"Для РЭЦ, федеральных министерств и институтов развития подобные встречи позволяют получить обратную связь от непосредственных бенефициаров мер господдержки и выстраивать более эффективную коммуникацию с представителями регионального бизнеса. Мы всегда открыты к диалогу и стараемся максимально учитывать потребности экспортеров в преодолении существующих вызовов и при выстраивании подходов к стратегическому развитию российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал Солодов.
"Ставропольские экспортеры активно пользуются площадкой встречи "без галстуков" для получения ответов на волнующие их вопросы. Мы в министерстве экономического развития Ставропольского края аккумулируем совместно с нашими коллегами из других регионов СКФО все поступившие предложения по оптимизации и донастройке мер господдержки для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне", - отметил Полькин.