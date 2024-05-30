https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html

Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом

Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом - РИА Новости, 30.05.2024

Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом

Импортозамещающий напиток, понижающий уровень сахара в крови у диабетиков, разработали ученые ЮУрГУ. Они смоделировали собственную рецептуру напитка на основе... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T03:00

2024-05-30T03:00

2024-05-30T03:00

наука

наука

университетская наука

южно-уральский государственный университет

россия

навигатор абитуриента

медицина

диабет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949192939_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_ae05b2fcfc06541fdd1d4e4335d49984.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Импортозамещающий напиток, понижающий уровень сахара в крови у диабетиков, разработали ученые ЮУрГУ. Они смоделировали собственную рецептуру напитка на основе белкового гидролизата, который, как утверждают разработчики, может стать эффективным дополнением к традиционной терапии сахарного диабета первого типа и позволит сократить дозу инсулина. В качестве сырья были использованы вторичные продукты пищевого производства, в частности куриные желудки. Результаты опубликованы в журнале Food Systems.Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек. Пациентам необходимо легкоусвояемое, богатое витаминами питание, способствующее нормализации глюкозного показателя.Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали напиток, который содержит биоактивные пептиды, подавляющие активность ферментов, участвующих в регулировании уровня сахара в крови. Кроме того, по словам разработчиков, эти пептиды обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и иммуномодулирующими свойствами.Как утверждают эксперты, белковые гидролизаты являются перспективным активным компонентом в специализированных продуктах питания: во всем мире их преимущественно готовят из растительного сырья под разные медицинские показания.Однако российские ученые разработали собственную импортозамещающую технологию, совместив два вида животного белка – из творожной сыворотки и измельченных куриных желудков, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Исследования показали, что именно пропионовокислые бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества пептидов с антидиабетическим действием."В отличие от растительного белка у животного белка более ценный аминокислотный состав, поэтому выше вероятность получить ценные активные пептиды в составе сырья с потенциальной гипогликемической активностью", – пояснила доцент кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Оксана Зинина.По ее словам, в процессе приготовления белкового гидролизата в смеси образуются активные пептиды, которые снижают уровень сахара в крови через подавление активности таких ферментов, как дипептидилпептидаза‑4 и α-амилаза. Кроме того, именно эти биоактивные пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, антипролиферативным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами."Куриные желудки и творожная сыворотка – нутрицевтически ценные вторичные продукты пищевого производства, которые являются перспективным высокобелковым сырьем для протеиновых гидролизатов", – отметила доцент, добавив, что комбинирование разных белков при гидролизе позволяет получить в составе готового гидролизата уникальные пептиды, которые работают как профилактические средства при разных заболеваниях.Влияние напитка на снижение глюкозы в крови ученые ЮУрГУ в коллаборации с учеными Южно-Уральского государственного медицинского университета подтвердили на лабораторных животных – крысах, больных сахарным диабетом первого типа. Для окончательного подтверждения гипогликемического и антиоксидантного эффекта челябинские ученые планируют провести исследование биоактивного напитка на добровольцах."Мы предполагаем, что наш белковый напиток, введенный в рацион пациентов с сахарным диабетом, может заместить им некоторую долю инъекционного инсулина", – отметила магистрант кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Анна Николина.По подсчетам ученых, употребление диабетиками напитка на основе гидролизата перед каждым приемом пищи поможет значительно сократить расходование доз инсулина и получить пациенту бóльшую нутрицевтическую пользу.

https://ria.ru/20240425/nauka-1941774635.html

https://ria.ru/20240313/nauka-1932309401.html

https://ria.ru/20240416/nauka-1939638317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, южно-уральский государственный университет, россия, навигатор абитуриента, медицина, диабет, здоровье - общество