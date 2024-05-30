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Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом - РИА Новости, 30.05.2024
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Наука
 
03:00 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html
Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом
Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом - РИА Новости, 30.05.2024
Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом
Импортозамещающий напиток, понижающий уровень сахара в крови у диабетиков, разработали ученые ЮУрГУ. Они смоделировали собственную рецептуру напитка на основе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:00
2024-05-30T03:00
наука
наука
университетская наука
южно-уральский государственный университет
россия
навигатор абитуриента
медицина
диабет
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Импортозамещающий напиток, понижающий уровень сахара в крови у диабетиков, разработали ученые ЮУрГУ. Они смоделировали собственную рецептуру напитка на основе белкового гидролизата, который, как утверждают разработчики, может стать эффективным дополнением к традиционной терапии сахарного диабета первого типа и позволит сократить дозу инсулина. В качестве сырья были использованы вторичные продукты пищевого производства, в частности куриные желудки. Результаты опубликованы в журнале Food Systems.Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек. Пациентам необходимо легкоусвояемое, богатое витаминами питание, способствующее нормализации глюкозного показателя.Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали напиток, который содержит биоактивные пептиды, подавляющие активность ферментов, участвующих в регулировании уровня сахара в крови. Кроме того, по словам разработчиков, эти пептиды обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и иммуномодулирующими свойствами.Как утверждают эксперты, белковые гидролизаты являются перспективным активным компонентом в специализированных продуктах питания: во всем мире их преимущественно готовят из растительного сырья под разные медицинские показания.Однако российские ученые разработали собственную импортозамещающую технологию, совместив два вида животного белка – из творожной сыворотки и измельченных куриных желудков, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Исследования показали, что именно пропионовокислые бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества пептидов с антидиабетическим действием."В отличие от растительного белка у животного белка более ценный аминокислотный состав, поэтому выше вероятность получить ценные активные пептиды в составе сырья с потенциальной гипогликемической активностью", – пояснила доцент кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Оксана Зинина.По ее словам, в процессе приготовления белкового гидролизата в смеси образуются активные пептиды, которые снижают уровень сахара в крови через подавление активности таких ферментов, как дипептидилпептидаза‑4 и α-амилаза. Кроме того, именно эти биоактивные пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, антипролиферативным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами."Куриные желудки и творожная сыворотка – нутрицевтически ценные вторичные продукты пищевого производства, которые являются перспективным высокобелковым сырьем для протеиновых гидролизатов", – отметила доцент, добавив, что комбинирование разных белков при гидролизе позволяет получить в составе готового гидролизата уникальные пептиды, которые работают как профилактические средства при разных заболеваниях.Влияние напитка на снижение глюкозы в крови ученые ЮУрГУ в коллаборации с учеными Южно-Уральского государственного медицинского университета подтвердили на лабораторных животных – крысах, больных сахарным диабетом первого типа. Для окончательного подтверждения гипогликемического и антиоксидантного эффекта челябинские ученые планируют провести исследование биоактивного напитка на добровольцах."Мы предполагаем, что наш белковый напиток, введенный в рацион пациентов с сахарным диабетом, может заместить им некоторую долю инъекционного инсулина", – отметила магистрант кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Анна Николина.По подсчетам ученых, употребление диабетиками напитка на основе гидролизата перед каждым приемом пищи поможет значительно сократить расходование доз инсулина и получить пациенту бóльшую нутрицевтическую пользу.
https://ria.ru/20240425/nauka-1941774635.html
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наука, университетская наука, южно-уральский государственный университет, россия, навигатор абитуриента, медицина, диабет, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Южно-Уральский государственный университет, Россия, Навигатор абитуриента, Медицина, Диабет, Здоровье - Общество

Инсулин и куриные желудки. В России предложен новый метод борьбы с диабетом

© Фото : пресс-служба ЮУрГУРазработчики бионапитка магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
Разработчики бионапитка магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры Пищевые и биотехнологии ЮУрГУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Импортозамещающий напиток, понижающий уровень сахара в крови у диабетиков, разработали ученые ЮУрГУ. Они смоделировали собственную рецептуру напитка на основе белкового гидролизата, который, как утверждают разработчики, может стать эффективным дополнением к традиционной терапии сахарного диабета первого типа и позволит сократить дозу инсулина. В качестве сырья были использованы вторичные продукты пищевого производства, в частности куриные желудки. Результаты опубликованы в журнале Food Systems.
Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.
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В настоящее время известно два типа сахарного диабета – сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый) и диабет второго типа (инсулинонезависимый).
В России, по данным министерства здравоохранения, сахарным диабетом страдают более 10 миллионов человек. Пациентам необходимо легкоусвояемое, богатое витаминами питание, способствующее нормализации глюкозного показателя.
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали напиток, который содержит биоактивные пептиды, подавляющие активность ферментов, участвующих в регулировании уровня сахара в крови. Кроме того, по словам разработчиков, эти пептиды обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противомикробными и иммуномодулирующими свойствами.
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Как утверждают эксперты, белковые гидролизаты являются перспективным активным компонентом в специализированных продуктах питания: во всем мире их преимущественно готовят из растительного сырья под разные медицинские показания.
Однако российские ученые разработали собственную импортозамещающую технологию, совместив два вида животного белка – из творожной сыворотки и измельченных куриных желудков, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Исследования показали, что именно пропионовокислые бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества пептидов с антидиабетическим действием.
«
"В отличие от растительного белка у животного белка более ценный аминокислотный состав, поэтому выше вероятность получить ценные активные пептиды в составе сырья с потенциальной гипогликемической активностью", – пояснила доцент кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Оксана Зинина.
© Фото : пресс-служба ЮУрГУРазработчики бионапитка и магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
Разработчики бионапитка и магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры Пищевые и биотехнологии ЮУрГУ
Разработчики бионапитка и магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба ЮУрГУРазработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры Пищевые и биотехнологии ЮУрГУ
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба ЮУрГУРазработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры Пищевые и биотехнологии ЮУрГУ
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
3 из 3
Разработчики бионапитка и магистрант Анна Николина и доцент Оксана Зинина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
1 из 3
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
2 из 3
Разработчик бионапитка магистрант Анна Николина в лаборатории кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ
© Фото : пресс-служба ЮУрГУ
3 из 3
По ее словам, в процессе приготовления белкового гидролизата в смеси образуются активные пептиды, которые снижают уровень сахара в крови через подавление активности таких ферментов, как дипептидилпептидаза‑4 и α-амилаза. Кроме того, именно эти биоактивные пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, антипролиферативным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами.
"Куриные желудки и творожная сыворотка – нутрицевтически ценные вторичные продукты пищевого производства, которые являются перспективным высокобелковым сырьем для протеиновых гидролизатов", – отметила доцент, добавив, что комбинирование разных белков при гидролизе позволяет получить в составе готового гидролизата уникальные пептиды, которые работают как профилактические средства при разных заболеваниях.
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Влияние напитка на снижение глюкозы в крови ученые ЮУрГУ в коллаборации с учеными Южно-Уральского государственного медицинского университета подтвердили на лабораторных животных – крысах, больных сахарным диабетом первого типа. Для окончательного подтверждения гипогликемического и антиоксидантного эффекта челябинские ученые планируют провести исследование биоактивного напитка на добровольцах.
"Мы предполагаем, что наш белковый напиток, введенный в рацион пациентов с сахарным диабетом, может заместить им некоторую долю инъекционного инсулина", – отметила магистрант кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Анна Николина.
По подсчетам ученых, употребление диабетиками напитка на основе гидролизата перед каждым приемом пищи поможет значительно сократить расходование доз инсулина и получить пациенту бóльшую нутрицевтическую пользу.
 
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