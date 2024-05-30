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В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО - РИА Новости, 30.05.2024
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17:04 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/nato-1949443759.html
В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО
В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО - РИА Новости, 30.05.2024
В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО
Киев надеется на принятие конкретных решений на саммите НАТО в Вашингтоне по членству Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:04
2024-05-30T17:04
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев надеется на принятие конкретных решений на саммите НАТО в Вашингтоне по членству Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, по ее словам, соответствующие "заверения от союзников" уже есть. "Есть заверения от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые непосредственно играют ключевую роль в подготовке саммита относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости и относительно дорожной карты такого членства", – приводит слова Стефанишиной издание "Европейская правда". По ее словам, Киев надеется, что саммит в Вашингтоне станет площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной обороне Украины. Стефанишина утверждает, что соответствующие консультации на двустороннем уровне уже проходят. "Мы как раз тестируем альянс на предмет того, способно ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", – подытожила Стефанишина. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928125835.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, киев, ольга стефанишина, сергей лавров, нато
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Киев, Ольга Стефанишина, Сергей Лавров, НАТО
В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО

Стефанишина: Киев ждет от саммита НАТО решений по членству Украины в альянсе

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
Флаг Украины во время саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев надеется на принятие конкретных решений на саммите НАТО в Вашингтоне по членству Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, по ее словам, соответствующие "заверения от союзников" уже есть.
"Есть заверения от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые непосредственно играют ключевую роль в подготовке саммита относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости и относительно дорожной карты такого членства", – приводит слова Стефанишиной издание "Европейская правда".
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По ее словам, Киев надеется, что саммит в Вашингтоне станет площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной обороне Украины. Стефанишина утверждает, что соответствующие консультации на двустороннем уровне уже проходят.
«
"Мы как раз тестируем альянс на предмет того, способно ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", – подытожила Стефанишина.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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