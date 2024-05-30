В Киеве рассказали, чего ждут от саммита НАТО
Стефанишина: Киев ждет от саммита НАТО решений по членству Украины в альянсе
© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев надеется на принятие конкретных решений на саммите НАТО в Вашингтоне по членству Украины, сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, по ее словам, соответствующие "заверения от союзников" уже есть.
"Есть заверения от союзников, в частности, Соединенных Штатов и других стран, которые непосредственно играют ключевую роль в подготовке саммита относительно того, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости и относительно дорожной карты такого членства", – приводит слова Стефанишиной издание "Европейская правда".
По ее словам, Киев надеется, что саммит в Вашингтоне станет площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной обороне Украины. Стефанишина утверждает, что соответствующие консультации на двустороннем уровне уже проходят.
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"Мы как раз тестируем альянс на предмет того, способно ли НАТО скоординировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо или через двусторонние решения, или через более комплексные решения", – подытожила Стефанишина.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.