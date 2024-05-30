https://ria.ru/20240530/mvd-1949300799.html

В Ереване задержали двух участников акции протеста

В Ереване задержали двух участников акции протеста - РИА Новости, 30.05.2024

В Ереване задержали двух участников акции протеста

Два участника протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна доставлены в полицейское отделение с площади Республики в центре Еревана, сообщил РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:17

2024-05-30T11:17

2024-05-30T13:55

ереван

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Два участника протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна доставлены в полицейское отделение с площади Республики в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД."С площади Республики в полицейское отделение доставлены два участника акции протеста", - сказал собеседник агентства.По его словам, еще семь человек доставлены в полицию в других частях столицы Армении.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.

https://ria.ru/20240529/garegin-1949055869.html

ереван

армения

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Задержание участников акции протеста в Ереване щило МВД Армении 2024-05-30T11:17 true PT0M18S

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ереван, в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, армянская апостольская церковь