https://ria.ru/20240530/mvd-1949300799.html
В Ереване задержали двух участников акции протеста
В Ереване задержали двух участников акции протеста - РИА Новости, 30.05.2024
В Ереване задержали двух участников акции протеста
Два участника протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна доставлены в полицейское отделение с площади Республики в центре Еревана, сообщил РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:17
2024-05-30T11:17
2024-05-30T13:55
ереван
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никол пашинян
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армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 29 мая - РИА Новости. Два участника протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна доставлены в полицейское отделение с площади Республики в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы армянского МВД."С площади Республики в полицейское отделение доставлены два участника акции протеста", - сказал собеседник агентства.По его словам, еще семь человек доставлены в полицию в других частях столицы Армении.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
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Задержание участников акции протеста в Ереване
щило МВД Армении
2024-05-30T11:17
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ереван, в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, армянская апостольская церковь
Ереван, В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Армянская апостольская церковь
В Ереване задержали двух участников акции протеста
МВД: в Ереване задержаны два участника акции протеста на площади Республики