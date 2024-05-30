https://ria.ru/20240530/master-klassy-1949332810.html

Стартовала серия мастер-классов SputnikPro для университетов Никарагуа

Стартовала серия мастер-классов SputnikPro для университетов Никарагуа - РИА Новости, 30.05.2024

Стартовала серия мастер-классов SputnikPro для университетов Никарагуа

Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило курс мастер-классов SputnikPro для университетов Никарагуа. Проект проводится под эгидой... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:44

2024-05-30T12:44

2024-05-30T12:44

никарагуа

даниэль ортега

уругвай

манагуа (город)

sputnik

новости агентства

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило курс мастер-классов SputnikPro для университетов Никарагуа. Проект проводится под эгидой Президента Никарагуа Даниэля Ортеги и Вице-президента Росарио Мурильо. Первый вебинар был проведен для студентов Национального автономного университета Никарагуа в Манагуа, к дискуссии подключились около 500 молодых специалистов, среди которых были студенты и преподаватели, а также представители молодежных организация и СМИ. Глава хаба Sputnik в Уругвае Олег Вязьмитинов рассказал будущим коллегам об основных тенденциях современного медиарынка и феномене распространения фейковых новостей.Команду Sputnik тепло поприветствовала и поблагодарила за свою работу ректор университета UNAN-Managua и Президент Национального университетского совета Рамона Родригес. В своем выступлении она отметила, что "такие мастер-классы дают прекрасную возможность для обмена опытом и получения новых знаний, которые будут служить на благо наших семей, нашего общества и нашего народа".Олег Вязьмитинов подчеркнул, что "возможность выступить на этом мастер-классе и поделиться опытом работы агентства и бюро в Уругвае в частности - это огромное удовольствие и честь для Sputnikи для меня лично, особенно сейчас, когда в мире происходит много непростых событий". В ходе выступление глава Sputnik в Монтевидео отметил, что нельзя забывать о том, что "конечная цель журналистики заключается в подаче достоверной информации, а том, чтобы способствовать удовлетворению от чтения вирусных историй конечных потребителей новостных материалов".Координатор СМИ Совета по коммуникациям и гражданству Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо передал Sputnik приветствия от Президента и Вице-президента Никарагуа и добавил, что "благодаря этим мастер-классам по обмену опытом, мы будем продолжать двигаться вперед в укреплении потенциала, развивать коммуникацию, которая способствует стабильности, благополучию и победе России и Никарагуа.В конце встречи также выступил Президент Национального союза студентов UNAN-Managua Кристофер Грихальва и поблагодарил Sputnik за проведенную лекцию и отметил, что "она была наполнена новыми знаниями и навыками, которые помогут профессиональному совершенствованию студентов"Серия мастер-классов продолжится до конца лета текущего года для трех вузов Никарагуа: Национального университета имени Касимиро Сотело Монтенегро, Национального автономного университета Никарагуа в Леоне и Национального университета имени падре Гаспара Гарсии Лавиана.

https://ria.ru/20240530/sputnik--1949305496.html

никарагуа

уругвай

манагуа (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

никарагуа, даниэль ортега, уругвай, манагуа (город), sputnik, новости агентства, миа "россия сегодня", медиа