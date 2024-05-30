https://ria.ru/20240530/marochko-1949262893.html
Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР
Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024
Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР
ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:42
2024-05-30T07:42
2024-05-30T07:42
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На харьковском, купянском и донецком направлении (территории, граничащие с ЛНР), противник увеличил количество обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии", - сказал он. Эксперт отметил, что это, скорее всего, связано с увеличением поставок боеприпасов Западом и частичным снятием украинским командованием лимитов на использование боеприпасов артиллерией.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР
Марочко: ВСУ нарастили число обстрелов на нескольких направлениях у границ ЛНР
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"На харьковском, купянском и донецком направлении (территории, граничащие с ЛНР), противник увеличил количество обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии", - сказал он.
Эксперт отметил, что это, скорее всего, связано с увеличением поставок боеприпасов Западом и частичным снятием украинским командованием лимитов на использование боеприпасов артиллерией.