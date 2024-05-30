https://ria.ru/20240530/marochko-1949262893.html

Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР

Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР - РИА Новости, 30.05.2024

Марочко сообщил о росте числа артобстрелов на рубежах ЛНР

ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:42

2024-05-30T07:42

2024-05-30T07:42

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889566019_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_22eb1154ce2f22a4ba0ac7183da87d86.jpg

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. ВСУ нарастили количество артиллерийских обстрелов сразу на нескольких направлениях, граничащих с ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На харьковском, купянском и донецком направлении (территории, граничащие с ЛНР), противник увеличил количество обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии", - сказал он. Эксперт отметил, что это, скорее всего, связано с увеличением поставок боеприпасов Западом и частичным снятием украинским командованием лимитов на использование боеприпасов артиллерией.

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912798758.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины