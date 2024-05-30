https://ria.ru/20240530/marochko-1949261314.html

ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко

ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.05.2024

ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко

Подразделения ВСУ на харьковском направлении все чаще несут небоевые потери из-за низкой дисциплины, употребления на местах алкоголя, наркотиков и психотропных... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:08

2024-05-30T07:08

2024-05-30T07:38

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Подразделения ВСУ на харьковском направлении все чаще несут небоевые потери из-за низкой дисциплины, употребления на местах алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В подразделениях вооруженных формирований Украины, выполняющих задачи в зоне боевых действий на харьковском направлении, отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями. Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ", - заявил он. По его словам, вышестоящие командование ВСУ пытается устранить пагубную тенденцию: для этого отдано распоряжение привлечь психологов на местах. Предполагается, что они должны проводить профилактическую работу, выявлять суицидальные настроения, увеличить часы психологической разгрузки для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне риска. Марочко также отметил, что в данных указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Ранее генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

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украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире