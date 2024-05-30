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ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 30.05.2024 (обновлено: 07:38 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/marochko-1949261314.html
ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко
ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.05.2024
ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко
Подразделения ВСУ на харьковском направлении все чаще несут небоевые потери из-за низкой дисциплины, употребления на местах алкоголя, наркотиков и психотропных... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T07:08
2024-05-30T07:38
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Подразделения ВСУ на харьковском направлении все чаще несут небоевые потери из-за низкой дисциплины, употребления на местах алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В подразделениях вооруженных формирований Украины, выполняющих задачи в зоне боевых действий на харьковском направлении, отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями. Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ", - заявил он. По его словам, вышестоящие командование ВСУ пытается устранить пагубную тенденцию: для этого отдано распоряжение привлечь психологов на местах. Предполагается, что они должны проводить профилактическую работу, выявлять суицидальные настроения, увеличить часы психологической разгрузки для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне риска. Марочко также отметил, что в данных указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Ранее генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240529/postavki-1948957987.html
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
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украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за наркотиков, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ под Харьковом все чаще несут потери из-за алкоголя и наркотиков

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Подразделения ВСУ на харьковском направлении все чаще несут небоевые потери из-за низкой дисциплины, употребления на местах алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В подразделениях вооруженных формирований Украины, выполняющих задачи в зоне боевых действий на харьковском направлении, отмечен рост безвозвратных и санитарных потерь, не связанный с боевыми действиями. Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ", - заявил он.
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По его словам, вышестоящие командование ВСУ пытается устранить пагубную тенденцию: для этого отдано распоряжение привлечь психологов на местах. Предполагается, что они должны проводить профилактическую работу, выявлять суицидальные настроения, увеличить часы психологической разгрузки для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне риска. Марочко также отметил, что в данных указаниях ничего не говорится о борьбе с алкоголизмом и наркоманией.
Ранее генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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