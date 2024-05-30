https://ria.ru/20240530/lgoty-1949288450.html

Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных

Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных - РИА Новости, 30.05.2024

Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных

Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:23

2024-05-30T10:23

2024-05-30T10:45

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев."Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".

https://ria.ru/20240518/investitsii-1946921267.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, экономика