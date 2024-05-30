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Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных - РИА Новости, 30.05.2024
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10:23 30.05.2024 (обновлено: 10:45 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/lgoty-1949288450.html
Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных
Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных - РИА Новости, 30.05.2024
Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных
Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:23
2024-05-30T10:45
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
экономика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев."Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, экономика
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Экономика
Минцифры хочет распространить льготы на создание центров обработки данных

Минцифры предложило распространить льготные кредиты на центры обработки данных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев.
"Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".
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