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Биография Алексея Леонова

Биография Алексея Леонова - РИА Новости, 30.05.2024

Биография Алексея Леонова

Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:08

2024-05-30T01:08

2024-05-30T01:08

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Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В семье было девять детей. Отец работал председателем сельсовета, в 1936 году был репрессирован, в 1939 году – реабилитирован. В 1948 году семья переехала в Калининград. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге (Украинская ССР, ныне – Украина), 1957 году – Чугуевское военное авиационное училище летчиков (Чугуев, Украинская ССР), в 1968 году – Военно-воздушную инженерную академию (ВВИА) им. Н.Е. Жуковского (с 2008 года преобразована в Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина") по специальности "Конструкция и эксплуатация воздушно-космических аппаратов и двигателей к ним" (квалификация "летчик-космонавт-инженер"). В 1981 году завершил образование в адъюнктуре ВВИА. Кандидат технических наук (1981).С октября 1957 года был летчиком 113-го авиационного полка 10-й истребительной авиационной дивизии Киевского военного округа.С декабря 1959 года служил старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка 24-й воздушной армии Группы советских войск в Германии.7 марта 1960 года Леонов был зачислен на должность слушателя-космонавта в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС (первый набор).С апреля 1961 года стал космонавтом отдела космонавтов ЦПК.18-19 марта 1965 года Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил свой первый космический полет на корабле "Восход-2" в качестве второго пилота. Первым в мире совершил выход в космическое пространство, в условиях которого провел 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза в открытом космосе – 12 минут и 9 секунд. В это время он удалялся от корабля на расстояние до 5,35 метра. Общая продолжительность полета Леонова и Беляева составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.Полет считается одним из самых сложных в истории космонавтики. В ходе полета на борту "Восхода-2" произошло несколько серьезных аварий, которые могли стоить Леонову и Беляеву жизни. Самая тяжелая из них случилась, когда отказала система управления: была выключена вся автоматика и экипаж потерял связь с Землей, а сотрудники Центра управления полетами сочли космонавтов погибшими. Леонов стал 11-м советским космонавтом.За успешное выполнение полета и проявленные при этом мужество и героизм Алексею Леонову 23 марта 1965 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".В 1967-1970 годах Алексей Леонов проходил подготовку к полетам на Луну.15-21 июля 1975 года Алексей Леонов вместе с Валерием Кубасовым совершил второй полет в космос в качестве командира космического корабля "Союз-19" по программе советско-американского космического эксперимента ЭПАС ("Союз-Аполлон"). В ходе полета впервые была выполнена стыковка на орбите кораблей разных стран. Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей – Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда, Дональда Слейтона. Длительность полета составила пять суток 22 часа 30 минут 51 секунду.За успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм Алексей Леонов 22 июля 1975 года был награжден второй медалью "Золотая звезда" и орденом Ленина.Алексей Леонов в Центре подготовки космонавтов занимал должности инструктора-космонавта (с 1966 года), заместителя командира 1-го отряда космонавтов (с 1966 года), заместителя начальника управления и старшего инструктора-космонавта (с 1969 года), заместителя начальника ЦПК (с 1970 года). В 1976-1982 годах был командиром отряда космонавтов. 26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов и назначен на должность первого заместителя начальника ЦПК по летной и космической подготовке, которую занимал до 1991 года. В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.С 1991 года работал одним из руководителей международной акционерной компании "Четек" и директором фирмы "Четек-космос".С 1993 года работал президентом чекового инвестиционного фонда (ЧИФ) "Альфа-капитал", инвестиционной компании "Беринг-Восток" и президентом компании "Восток-Капитал".С 1997 года был вице-президентом "Альфа-банка", советником первого заместителя председателя совета директоров "Альфа-банка".Работал советником по корпоративным отношениям компании (кондитерского объединения) "Сладко", затем – советником генерального директора ОАО "Кондитерское объединение "Сладко".Был членом высшего совета партии "Единая Россия".Увлекался живописью. В 1965 году был принят в Союз художников СССР.С 2004 года был почетным членом Российской академии художеств. Создал более 200 живописных и графических полотен, которые хранятся в российских и зарубежных музеях. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым, создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему.В 2012 году Алексей Леонов стал почетным доктором Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.В 2012 году космонавт поддержал проведение ежегодной детской парусной регаты "Кубок космонавта Леонова" в Калининградской области, которая проходит по настоящее время.Алексей Леонов – автор книг "Выхожу в космос" (1974), "Солнечный ветер" (1977), "Земная и космическая живопись" (2001), "Человек и космос" (2017), "Время первых" (2017). Соавтор ряда книг.Автор четырех изобретений и более 10 научных трудов.10 октября 2019 года Алексей Леонов скончался. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.Алексей Леонов был удостоен многочисленных званий и наград: дважды Герой Советского Союза (1965, 1975), лауреат Государственной премии СССР (1981), премии Ленинского комсомола (1980), премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2011 год.Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденом Красной Звезды (1961), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000), III (2014) и I (2019) степеней, орденом Дружбы (2011). Был отмечен Благодарностью президента РФ (1996), Почетной грамотой правительства РФ (2009). Леонов также был удостоен золотой медали им. К.Э. Циолковского АН СССР, золотой медали имени Ю.А. Гагарина, медали имени С.П. Королева и других наград.В числе наград иностранных государств – медаль "Золотая Звезда" Героя Болгарии, медаль "Золотая Звезда" Героя Труда Вьетнама, немецкий орден Карла Маркса (1965), венгерский орден Государственного Знамен (1965), сирийский орден "За отличие" I степени (1966) и др.Заслуженный мастер спорта СССР (1965).Алексей Леонов был почетным гражданином порядка 40 городов в России и других странах мира.Именем космонавта назван один из кратеров на Луне.В 2012 году международному аэропорту Кемерово было присвоено имя Алексея Леонова. В 2013 году в кемеровском аэропорту был открыт Музей космонавтики имени Алексея Леонова. В 1967 году в Москве на ВДНХ был установлен бюст Алексею Леонову,В 2003 году – в Кемерово. В 2020 году в селе Листвянка был установлен памятник космонавту. В том же году школе № 21 в Калининграде было присвоено имя космонавта.Именем Леонова также названы улицы в Калининграде, Перми, Кемерово, Обнинске и др.Имя Алексея Леонова носят Технологический университет в городе Королеве Московской области и Планетарий Казанского федерального университета. В 2014 году была учреждена медаль Алексея Леонова (входит в наградную систему Кузбасса).В 2017 году вышел фильм "Время первых", в котором были воссозданы детали исторического полета Леонова в 1965 году. О космонавте был снят документальный фильм "Время первых. Леонов" (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, алексей леонов