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РИА Новости

Умер советский космонавт Алексей Леонов

14:15 11.10.2019 (обновлено: 16:17 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
"Да, к сожалению, это действительно так", — сказал представитель ЦПК.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАлексей Леонов в открытом космосе
Алексей Леонов в открытом космосе
© РИА Новости / РИА Новости
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Алексей Леонов в открытом космосе
Жена космонавта не стала комментировать эту информацию — по ее словам, "сейчас не время".
В последнее время Леонов много болел, рассказал РИА Новости источник, близкий к окружению космонавта. В начале февраля ему сделали операцию на пальцах ноги из-за диабета, и после этого он постоянно находился в госпиталях.
Прощание с легендарным космонавтом состоится во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Чем известен Алексей Леонов

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.
Впервые Леонов совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля "Восход-2", которым командовал Павел Беляев. Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. Причем при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.
В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым человеком, ступившим на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".
В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".
В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.
С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.
Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден многими орденами и медалями.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Космонавт Алексей Леонов
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Обсудить 164
Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновПроисшествия
Популярные комментарии
Земля тебе пухом , космонавт. Человек прожил интереснейшую жизнь.
11 октября, 14:22
milane48
279001509
Ушла легенда... пусть земля будет ему пухом... Человек жив пока жива память о нём...
11 октября, 14:24
Начальник Камчатки
274001309
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