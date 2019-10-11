Умер советский космонавт Алексей Леонов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Советский космонавт Советский космонавт Алексей Леонов , первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Да, к сожалению, это действительно так", — сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать эту информацию — по ее словам, "сейчас не время".

В последнее время Леонов много болел, рассказал РИА Новости источник, близкий к окружению космонавта. В начале февраля ему сделали операцию на пальцах ноги из-за диабета, и после этого он постоянно находился в госпиталях.

Прощание с легендарным космонавтом состоится во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Чем известен Алексей Леонов

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

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Впервые Леонов совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля "Восход-2", которым командовал Павел Беляев. Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, продлившийся 12 минут. Причем при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым человеком, ступившим на ее поверхность, если бы СССР выиграл "лунную гонку".

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.