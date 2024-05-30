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Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей - РИА Новости, 01.06.2024
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10:25 30.05.2024 (обновлено: 14:28 01.06.2024)
https://ria.ru/20240530/lagerya-1949878454.html
Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей
Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей - РИА Новости, 01.06.2024
Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей
Свыше 3 миллиардов рублей было выделено в 2024 году из федерального и регионального бюджетов на обновление инфраструктуры детских лагерей, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 01.06.2024
2024-05-30T10:25
2024-06-01T14:28
общество
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
артек
дети
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 3 миллиардов рублей было выделено в 2024 году из федерального и регионального бюджетов на обновление инфраструктуры детских лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. По его данным, в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса".
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общество, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, артек, дети
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Совет Федерации РФ, Артек, Дети
Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей

Чернышенко: на обновление инфраструктуры детских лагерей выделили 3 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОткрытие смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Открытие смены в детском центре "Орлёнок". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 3 миллиардов рублей было выделено в 2024 году из федерального и регионального бюджетов на обновление инфраструктуры детских лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
По его данным, в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса".
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