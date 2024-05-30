https://ria.ru/20240530/lagerya-1949878454.html

Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей

Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей - РИА Новости, 01.06.2024

Чернышенко рассказал о выделении средств на обновление детских лагерей

Свыше 3 миллиардов рублей было выделено в 2024 году из федерального и регионального бюджетов на обновление инфраструктуры детских лагерей, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 01.06.2024

2024-05-30T10:25

2024-05-30T10:25

2024-06-01T14:28

общество

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

артек

дети

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Свыше 3 миллиардов рублей было выделено в 2024 году из федерального и регионального бюджетов на обновление инфраструктуры детских лагерей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. По его данным, в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысячи организаций, том числе федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан", "Алые паруса".

https://ria.ru/20240128/deti-1923941303.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, артек, дети