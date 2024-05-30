https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949434092.html

Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ

Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ - РИА Новости, 30.05.2024

Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона компенсируют 30% расходов на оплату... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:40

2024-05-30T16:40

2024-05-30T16:40

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

многодетные семьи

год семьи

дети

льготы

жилье

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КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона компенсируют 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а их детям, обучающимся в образовательных организациях, предоставят бесплатное питание и проезд, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Новыми мерами поддержки являются предоставление детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, бесплатного проезда, обеспечение бесплатными питанием детей, обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных и профессиональных организациях Краснодарского края, и предоставление многодетным семьям компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30%. На реализацию закона дополнительно планируется в 2024 году около 2,3 миллиарда рублей", - сказал министра труда и соцразвития края Сергей Гаркуша. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас на Кубани более 94 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 309 тысяч детей. "Многодетные семьи на Кубани пользуются не только всеобщим уважением со стороны земляков, но им по праву предоставляется и материальная поддержка государства. Уверен, что профильное министерство с присущим ему профессионализмом и компетентностью оперативно реализует все принятые решения, касающиеся поддержки многодетных семей… Разработка механизма была тщательной и скрупулёзной. В ней участвовали не только депутаты ЗСК, но и ряд подразделений администрации края, накануне сессии было проведено совместное заседание двух профильных комитетов", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев, многодетные семьи, год семьи, дети, льготы, жилье, законодательное собрание краснодарского края