Рейтинг@Mail.ru
Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
16:40 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949434092.html
Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ
Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ - РИА Новости, 30.05.2024
Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона компенсируют 30% расходов на оплату... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:40
2024-05-30T16:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
многодетные семьи
год семьи
дети
льготы
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947508766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79a19246906bbf6800f6db4aff692605.jpg
КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона компенсируют 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а их детям, обучающимся в образовательных организациях, предоставят бесплатное питание и проезд, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. "Новыми мерами поддержки являются предоставление детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, бесплатного проезда, обеспечение бесплатными питанием детей, обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных и профессиональных организациях Краснодарского края, и предоставление многодетным семьям компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30%. На реализацию закона дополнительно планируется в 2024 году около 2,3 миллиарда рублей", - сказал министра труда и соцразвития края Сергей Гаркуша. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас на Кубани более 94 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 309 тысяч детей. "Многодетные семьи на Кубани пользуются не только всеобщим уважением со стороны земляков, но им по праву предоставляется и материальная поддержка государства. Уверен, что профильное министерство с присущим ему профессионализмом и компетентностью оперативно реализует все принятые решения, касающиеся поддержки многодетных семей… Разработка механизма была тщательной и скрупулёзной. В ней участвовали не только депутаты ЗСК, но и ряд подразделений администрации края, накануне сессии было проведено совместное заседание двух профильных комитетов", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947508766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_148decb6a50a3c75c9017a4a1209b4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев, многодетные семьи, год семьи, дети, льготы, жилье, законодательное собрание краснодарского края
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Многодетные семьи, Год семьи, Дети, Льготы, Жилье, Законодательное Собрание Краснодарского края

Многодетным семьям Кубани будут компенсировать 30% расходов на жилье и ЖКУ

© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, согласно которому многодетным семьям региона компенсируют 30% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а их детям, обучающимся в образовательных организациях, предоставят бесплатное питание и проезд, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
«
"Новыми мерами поддержки являются предоставление детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, бесплатного проезда, обеспечение бесплатными питанием детей, обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных и профессиональных организациях Краснодарского края, и предоставление многодетным семьям компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30%. На реализацию закона дополнительно планируется в 2024 году около 2,3 миллиарда рублей", - сказал министра труда и соцразвития края Сергей Гаркуша.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, сейчас на Кубани более 94 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 309 тысяч детей.
"Многодетные семьи на Кубани пользуются не только всеобщим уважением со стороны земляков, но им по праву предоставляется и материальная поддержка государства. Уверен, что профильное министерство с присущим ему профессионализмом и компетентностью оперативно реализует все принятые решения, касающиеся поддержки многодетных семей… Разработка механизма была тщательной и скрупулёзной. В ней участвовали не только депутаты ЗСК, но и ряд подразделений администрации края, накануне сессии было проведено совместное заседание двух профильных комитетов", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
На Кубани воспитатели детских садов будут получать 1 млн рублей на ипотеку
19 апреля, 20:42
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевМногодетные семьиГод семьиДетиЛьготыЖильеЗаконодательное Собрание Краснодарского края
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала