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ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов - РИА Новости, 30.05.2024
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11:04 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/kitay-1949298880.html
ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов
ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов - РИА Новости, 30.05.2024
ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов
ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:04
2024-05-30T11:04
китай
россия
у цянь
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. У Цянь указал, что в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживались на высоком уровне. "Вооруженные силы двух стран продолжат углублять практическое сотрудничество в сфере обменов на высоком уровне, профессиональных обменов, в проведении совместных учений, играя активную роль в развитии традиционной дружбы между двумя странами и армиями двух государств, в защите общих интересов и поддержании регионального и глобального мира и стабильности", - сказал он.
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китай, россия, у цянь, си цзиньпин, владимир путин
Китай, Россия, У Цянь, Си Цзиньпин, Владимир Путин
ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов

Минобороны Китая: ВС России и Китая продолжат защищать общие интересы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Китая на церемонии открытия совместных международных антитеррористических учений в Приморском крае
Военнослужащие ВС Китая на церемонии открытия совместных международных антитеррористических учений в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие ВС Китая на церемонии открытия совместных международных антитеррористических учений в Приморском крае. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
У Цянь указал, что в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживались на высоком уровне.
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"Вооруженные силы двух стран продолжат углублять практическое сотрудничество в сфере обменов на высоком уровне, профессиональных обменов, в проведении совместных учений, играя активную роль в развитии традиционной дружбы между двумя странами и армиями двух государств, в защите общих интересов и поддержании регионального и глобального мира и стабильности", - сказал он.
 
КитайРоссияУ ЦяньСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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