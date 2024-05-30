https://ria.ru/20240530/kitay-1949298880.html

ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов

ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов - РИА Новости, 30.05.2024

ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов

ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:04

2024-05-30T11:04

2024-05-30T11:04

китай

россия

у цянь

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. У Цянь указал, что в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживались на высоком уровне. "Вооруженные силы двух стран продолжат углублять практическое сотрудничество в сфере обменов на высоком уровне, профессиональных обменов, в проведении совместных учений, играя активную роль в развитии традиционной дружбы между двумя странами и армиями двух государств, в защите общих интересов и поддержании регионального и глобального мира и стабильности", - сказал он.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

китай

россия

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китай, россия, у цянь, си цзиньпин, владимир путин