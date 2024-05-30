ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов
Минобороны Китая: ВС России и Китая продолжат защищать общие интересы
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Китая на церемонии открытия совместных международных антитеррористических учений в Приморском крае
Военнослужащие ВС Китая на церемонии открытия совместных международных антитеррористических учений в Приморском крае. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. ВС России и Китая продолжат играть активную роль в защите общих интересов, обеспечении регионального и глобального мира и стабильности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
У Цянь указал, что в последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху поддерживались на высоком уровне.
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"Вооруженные силы двух стран продолжат углублять практическое сотрудничество в сфере обменов на высоком уровне, профессиональных обменов, в проведении совместных учений, играя активную роль в развитии традиционной дружбы между двумя странами и армиями двух государств, в защите общих интересов и поддержании регионального и глобального мира и стабильности", - сказал он.