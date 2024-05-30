https://ria.ru/20240530/kikina-1949493707.html

Космонавт Кикина поблагодарила родителей и коллег

Космонавт Кикина поблагодарила родителей и коллег - РИА Новости, 30.05.2024

Космонавт Кикина поблагодарила родителей и коллег

Российская космонавтка Анна Кикина, которой президент РФ Владимир Путин вручил в четверг Золотую Звезду Героя России, поблагодарила родителей, сотрудников... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:10

2024-05-30T19:10

2024-05-30T19:10

космос - риа наука

россия

новосибирск

анна кикина

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российская космонавтка Анна Кикина, которой президент РФ Владимир Путин вручил в четверг Золотую Звезду Героя России, поблагодарила родителей, сотрудников ракетно-космической отрасли и пожелала всем процветания и мира. "Безмерно выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне, своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека... Также я говорю спасибо всем работникам космической отрасли, с которыми мы делаем общее дело, я желаю всем процветания и мира, спасибо за награду, тружусь во благо людей и России", - сказала Кикина на церемонии вручения госнаград. Кикиной также было присвоено звание "лётчик-космонавт". Другой космонавт, получивший Звезду Героя, Сергей Корсаков, отметил, что эта высочайшая награда - не только признание его личного вклада, а великий символ российского народа, достижений совместного труда тысяч людей. "В самых высоких полётах мы всегда помним о тех героях, кто каждый день служит на защите нашей страны, нашего мира, нашей свободы и нашей жизни. Это защитники, чьи подвиги часто остаются за пределами экранов, но именно их мужество и их величие является базисом, фундаментом безопасности нашей страны", - отметил Корсаков. Он добавил, что вместе с коллегами и стремится к звёздам и достигает новых рубежей науки и техники ради своих детей, которые, как уверен космонавт, пойдут по пути, который его поколение прокладывает сегодня. Улыбки, мечты и надежды детей он назвал главной движущей силой и вдохновением. "К словам моих коллег хочется добавить, сегодня мы отмечаем 90-летие со дня рождения нашего прославленного космонавта Алексея Архиповича Леонова. Вдвойне приятно получать такую награду из ваших рук, Владимир Владимирович, в этот день. Я верь, что сплав мудрости, опыта наших предшественников и нашей молодости позволит достичь ещё больших успехов в деле освоения космоса на благо России. Служу Отечеству!", - подчеркнул ещё один получивший награду космонавт Дмитрий Петелин. Кроме Кикиной, Корсакова и Петелина, президент вручил Золотые Звёзды и звания "лётчик-космонавт" Денису Матвееву и Андрею Федяеву. Российским космонавтам традиционно присваивается звание Героя России за первый космический полёт. Кикина провела его с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года, она на американском корабле Crew Dragon прибыла на МКС, где работала в российском сегменте. Корсаков и Матвеев прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года и вернулись 29 сентября этого же года. Командиром их корабля был опытный космонавт Олег Артемьев. Примечательно, что все трое в своё время окончили МГТУ имени Баумана. Федяев стал вторым россиянином, слетавшим на МКС на американском Crew Dragon. Он пробыл на станции с 3 марта по 4 сентября 2023 года. Петелин прибыл на МКС с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым и американцем Фрэнком Рубио на "Союзе МС-22" 21 сентября 2022 года. Изначально планировалось, что они проведут на станции полгода, однако на корабле произошла разгерметизация контура охлаждения. Для возвращения экипажа был отправлен ещё один корабль "Союз МС-23", на котором они вернулись 27 сентября 2023 года, поставив рекорд продолжительности миссии на МКС.

https://ria.ru/20231030/kikina-1905635108.html

https://ria.ru/20231030/kosmos-1906095029.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949476248.html

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космос - риа наука, россия, новосибирск, анна кикина, владимир путин