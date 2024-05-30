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Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено" - РИА Новости, 30.05.2024
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00:40 30.05.2024 (обновлено: 00:50 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/khusity-1949245177.html
Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено"
Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено" - РИА Новости, 30.05.2024
Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено"
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявила о проведении шести операций против американских судов в трех морях, одно из которых... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:40
2024-05-30T00:50
в мире
средиземное море
индийский океан
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 30 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявила о проведении шести операций против американских судов в трех морях, одно из которых получило серьезные повреждения. &quot;Первая атака была проведена против судна LAX, прямым попаданием оно получило серьезные повреждения... Операции против шести судов США в Красном, Аравийском и Средиземном морях проводились с использованием ряда антикорабельных, баллистических ракет и беспилотников&quot;, - сказал в эфире телеканала &quot;Аль-Масира&quot; военный представитель хуситов Яхья Сариа.Инцидент произошел после того, как в минувший понедельник хуситы объявили об атаке ракетами на три американских и израильских судна в Индийском океане и Красном море, а также об атаке беспилотников на два американских эсминца в Красном море. Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси объявил в прошлый четверг, что их военные силы с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море. В начале мая хуситы объявили о расширении масштабов своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, включив атаки в Средиземном море в рамках четвертого этапа операций "Ансар Алла". В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и "другими военными вариантами" до прекращения военных действий и снятия блокады. С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия на стороне йеменской правительственной армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки.
https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html
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в мире, средиземное море, индийский океан, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Средиземное море, Индийский океан, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено"

Хуситы заявили о шести операциях против американских судов в трех морях

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 30 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявила о проведении шести операций против американских судов в трех морях, одно из которых получило серьезные повреждения.
«

"Первая атака была проведена против судна LAX, прямым попаданием оно получило серьезные повреждения... Операции против шести судов США в Красном, Аравийском и Средиземном морях проводились с использованием ряда антикорабельных, баллистических ракет и беспилотников", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Хуситы атаковали два американских эсминца
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Инцидент произошел после того, как в минувший понедельник хуситы объявили об атаке ракетами на три американских и израильских судна в Индийском океане и Красном море, а также об атаке беспилотников на два американских эсминца в Красном море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси объявил в прошлый четверг, что их военные силы с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море.
В начале мая хуситы объявили о расширении масштабов своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, включив атаки в Средиземном море в рамках четвертого этапа операций "Ансар Алла". В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и "другими военными вариантами" до прекращения военных действий и снятия блокады.
С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия на стороне йеменской правительственной армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки.
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В миреСредиземное мореИндийский океанЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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