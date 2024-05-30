Хуситы заявили о шести операциях против судов США, одно "сильно повреждено"
Хуситы заявили о шести операциях против американских судов в трех морях
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 30 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявила о проведении шести операций против американских судов в трех морях, одно из которых получило серьезные повреждения.
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"Первая атака была проведена против судна LAX, прямым попаданием оно получило серьезные повреждения... Операции против шести судов США в Красном, Аравийском и Средиземном морях проводились с использованием ряда антикорабельных, баллистических ракет и беспилотников", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель хуситов Яхья Сариа.
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Инцидент произошел после того, как в минувший понедельник хуситы объявили об атаке ракетами на три американских и израильских судна в Индийском океане и Красном море, а также об атаке беспилотников на два американских эсминца в Красном море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси объявил в прошлый четверг, что их военные силы с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море.
В начале мая хуситы объявили о расширении масштабов своих операций в Красном, Аравийском морях и Индийском океане против судов, связанных с Израилем или направляющихся в его порты, включив атаки в Средиземном море в рамках четвертого этапа операций "Ансар Алла". В октябре прошлого года хуситы объявили, что поддержат палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и "другими военными вариантами" до прекращения военных действий и снятия блокады.
С сентября 2014 года движение "Ансар Алла" контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в военные действия на стороне йеменской правительственной армии, чтобы вернуть эти районы из-под контроля группировки.
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