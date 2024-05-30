https://ria.ru/20240530/forbes-1949281967.html

"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО

"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО - РИА Новости, 30.05.2024

"Русские знают". СМИ сообщили, что произойдет в небе над зоной СВО

Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC на Украине станут целью российских военных, пишет обозреватель Дэвид Экс в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:55

2024-05-30T09:55

2024-05-30T11:26

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC на Украине станут целью российских военных, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Самолеты ДРЛО не могут скрываться. По сути, они представляют собой радарные платформы. Когда их радары выключены, то тогда они не выполняют свою задачу. Но работающий радар не просто обнаруживает цели, но и сам становится обнаружимым. Можно с уверенностью сказать, что русские будут знать о каждом взлете шведского самолета", — говорится в материале.Экс предупредил, что такая авиатехника не предназначена для маневров, что сделает ее уязвимой для ракет российских истребителей.Он предположил, что украинцам придется либо включать радары в самый последний момент, чтобы попытаться скрыть свое присутствие в воздухе, либо пролетать над западной территорией Украины или вовсе просить Польшу разрешить делать это над ее землями.Накануне агентство Франс Пресс со ссылкой на вице-премьера и министра энергетики и промышленности Швеции Эббу Буш сообщило, что Стокгольм объявил о выделении крупнейшего от страны пакета военной помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов (13,3 миллиарда шведских крон), в который входят два шведских самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240529/bz-1949138328.html

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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, forbes, в мире, политика