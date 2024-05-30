https://ria.ru/20240530/ekspert-1949264997.html
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении - РИА Новости, 30.05.2024
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении
На купянском направлении количество боестолкновений увеличилось в два раза, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:06
2024-05-30T08:06
2024-05-30T08:06
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. На купянском направлении количество боестолкновений увеличилось в два раза, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "От Синьковки до населенного пункта Невское противник увеличил активность своих войск. За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое. На всех участках ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не имеют успеха, более того, в районе Петропавловки из-за ответных действий наших войск украинские боевики утратили свою хорошо укрепленную позицию", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, луганская народная республика, украина, андрей марочко
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении
Марочко: на Купянском направлении число боестолкновений увеличилось в два раза