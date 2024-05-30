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Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении - РИА Новости, 30.05.2024
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08:06 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ekspert-1949264997.html
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении - РИА Новости, 30.05.2024
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении
На купянском направлении количество боестолкновений увеличилось в два раза, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:06
2024-05-30T08:06
в мире
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луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. На купянском направлении количество боестолкновений увеличилось в два раза, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "От Синьковки до населенного пункта Невское противник увеличил активность своих войск. За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое. На всех участках ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не имеют успеха, более того, в районе Петропавловки из-за ответных действий наших войск украинские боевики утратили свою хорошо укрепленную позицию", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240525/spetsoperatsiya-1948363325.html
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в мире, луганск, луганская народная республика, украина, андрей марочко
В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Марочко рассказал о росте числа боестолкновений на Купянском направлении

Марочко: на Купянском направлении число боестолкновений увеличилось в два раза

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. На купянском направлении количество боестолкновений увеличилось в два раза, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"От Синьковки до населенного пункта Невское противник увеличил активность своих войск. За несколько суток атаки врага на наши боевые порядки увеличились вдвое. На всех участках ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не имеют успеха, более того, в районе Петропавловки из-за ответных действий наших войск украинские боевики утратили свою хорошо укрепленную позицию", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
"Недалеко от Киева". Спрогнозирована крупнейшая битва в зоне спецоперации
25 мая, 20:29
 
В миреЛуганскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
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