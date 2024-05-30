https://ria.ru/20240530/ege-1949365227.html
В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ
В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2024
В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ
Есть предложения провести после экзаменационной кампании парламентские слушания по организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:54
2024-05-30T13:54
2024-05-30T15:12
ольга казакова
госдума рф
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_0:6:3334:1881_1920x0_80_0_0_948c5187bfd26bdf7f1e354072b89f6d.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Есть предложения провести после экзаменационной кампании парламентские слушания по организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. В четверг в Думе прошло расширенное заседание по теме проведения государственной итоговой аттестации. "В ходе заседания прозвучали предложения собраться в формате парламентских слушаний после экзаменационной кампании этого года и обсудить вопросы, связанные с ЕГЭ. Обсудить, как готовят наших детей к экзаменам, насколько соответствуют федеральные основные образовательные программы контрольно-измерительным материалам и, в том числе организацию самого процесса", - сказала Казакова.
https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_88b69c43f5eb68c6617006f188ce438a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга казакова, госдума рф, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование, социальный навигатор, сн_образование
Ольга Казакова, Госдума РФ, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ
Депутат Казакова: есть предложения провести слушания по организации ЕГЭ