https://ria.ru/20240530/ege-1949365227.html

В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ

В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ - РИА Новости, 30.05.2024

В Госдуме предложили провести парламентские слушания по организации ЕГЭ

Есть предложения провести после экзаменационной кампании парламентские слушания по организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:54

2024-05-30T13:54

2024-05-30T15:12

ольга казакова

госдума рф

россия

единый государственный экзамен (егэ)

образование

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Есть предложения провести после экзаменационной кампании парламентские слушания по организации ЕГЭ, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. В четверг в Думе прошло расширенное заседание по теме проведения государственной итоговой аттестации. "В ходе заседания прозвучали предложения собраться в формате парламентских слушаний после экзаменационной кампании этого года и обсудить вопросы, связанные с ЕГЭ. Обсудить, как готовят наших детей к экзаменам, насколько соответствуют федеральные основные образовательные программы контрольно-измерительным материалам и, в том числе организацию самого процесса", - сказала Казакова.

https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html

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ольга казакова, госдума рф, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование, социальный навигатор, сн_образование