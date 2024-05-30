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"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - РИА Новости, 30.05.2024
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16:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/dtv-1949440565.html
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - РИА Новости, 30.05.2024
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:55
2024-05-30T16:55
безопасность
россия
сергей шойгу
олимпийский комитет россии (окр)
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
с-400 «триумф»
с-300в4
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV."По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — подчеркнули в видеоролике.Как указал обозреватель, новая российская система ПВО способна не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но также достигать цели на околоземной орбите.Он также отметил, что благодаря новейшим радарам С-500 может обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, олимпийский комитет россии (окр), с-500 (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф», с-300в4, в мире, политика
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Олимпийский комитет России (ОКР), С-500 (зенитный ракетный комплекс), С-400 «Триумф», С-300В4, В мире, Политика
"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

Defense TV: ЗРК С-500 ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео
Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ. Скриншот видео
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV.
«
"По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — подчеркнули в видеоролике.
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Как указал обозреватель, новая российская система ПВО способна не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но также достигать цели на околоземной орбите.
Он также отметил, что благодаря новейшим радарам С-500 может обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.
В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуОлимпийский комитет России (ОКР)С-500 (зенитный ракетный комплекс)С-400 «Триумф»С-300В4В миреПолитика
 
 
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