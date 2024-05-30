https://ria.ru/20240530/dtv-1949440565.html

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием - РИА Новости, 30.05.2024

"Новая эпоха". В США восхитились новейшим российским оружием

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:55

2024-05-30T16:55

2024-05-30T16:55

безопасность

россия

сергей шойгу

олимпийский комитет россии (окр)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

с-400 «триумф»

с-300в4

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны, сообщает Defense TV."По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 "Прометей" возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью", — подчеркнули в видеоролике.Как указал обозреватель, новая российская система ПВО способна не только моментально перехватывать гиперзвуковые ракеты, но также достигать цели на околоземной орбите.Он также отметил, что благодаря новейшим радарам С-500 может обнаруживать баллистические ракеты противника в радиусе пары тысяч километров.В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что российская армия получит в 2024 году первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и РЛС нового поколения.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

https://ria.ru/20240530/wp-1949368983.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, олимпийский комитет россии (окр), с-500 (зенитный ракетный комплекс), с-400 «триумф», с-300в4, в мире, политика