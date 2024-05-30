https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

России нужны деньги — и она нашла, где их взять

России нужны деньги — и она нашла, где их взять - РИА Новости, 30.05.2024

России нужны деньги — и она нашла, где их взять

Сегодня на заседании правительства будет рассмотрен пакет изменений в налоговой системе. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:00

2024-05-30T08:03

аналитика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

налоговые изменения в россии

налоги

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Сегодня на заседании правительства будет рассмотрен пакет изменений в налоговой системе.Министерство финансов обнародовало свои предложения во вторник поздно вечером, а уже на следующее утро на маркетплейсах появились футболки с принтами по мотивам грядущих преобразований.Может показаться странным, но эта забавная одежда является воплощением грандиозных перемен, произошедших со страной.Для начала: ну кому бы (кроме бухгалтеров) 30 или 50 лет тому назад пришло в голову шутить про особенности налоговой системы страны? Тогда для большинства людей налоги были чем-то абстрактным, автоматически вычитавшимся из зарплаты и не имевшим касательства к их ежедневной жизни. Теперь же налоговые вопросы носят крайне животрепещущий характер и самым непосредственным образом влияют на жизнь любого гражданина, который просто вынужден иметь представление о налоговой системе своей страны. Так что подпись на футболке "Коротко о себе: НДФЛ 15%" в юмористической форме сообщает о ее носителе массу информации — что характерно, понятной большинству окружающих.Не менее интересен сам факт появления шуточных футболок на такой серьезный и обычно не вызывающий восторга людей повод, как повышение налогов. А ведь это отражение общественного консенсуса, что данный шаг действительно назрел, при этом власти действуют продуманно, а предлагаемые ими изменения справедливы даже в глазах людей, которых они непосредственно коснутся.Тут коренится одна из самых острых и потенциально опасных для России тем: несправедливость распределения богатств, напряжение между малоимущими и состоятельными слоями населения, напряжение, нередко прорывающееся в откровенно деструктивных требованиях отнять и поделить. Вразумлению оголтелых активистов даже не помогает напоминание, что наша страна по этому пути один раз уже сходила — итог оказался разрушительным и трагическим.Однако переход страны на прогрессивную шкалу налогообложения действительно назрел. Предлагаемые Минфином изменения носят чрезвычайно взвешенный характер, хотя, без сомнения, в процессе грядущего обсуждения те или иные изменения будут вноситься. Да и бизнесу, которому предстоят свои изменения, наверняка найдется что сказать и предложить.Тем не менее из обнародованных предложений абсолютно ясна концепция планируемых налоговых изменений: состоятельные люди должны платить больше, но при этом речь ни в коем случае не идет об их раскулачивании, кроме того, и они сами, и все общество должны видеть, что выплачиваемые налоги идут на развитие страны — в первую очередь социальное. Планка доходов для повышения НДФЛ настолько высока, что затронет только около трех процентов населения страны, при этом рост ставки очень умеренный и достигает максимальных 22 процентов только на абсолютно астрономических для большинства людей 50 миллионах рублей в год. Продуманы такие моменты, как снижение НДФЛ до семи процентов для малообеспеченных семей с двумя и более детьми, а также освобождение от повышенной ставки доходов участников СВО и еще многое-многое другое.И вот тут сосредоточено самое главное и важное.Первого января 2001 года в России была введена плоская шкала НДФЛ с откровенно низкой ставкой в 13 процентов. Государство прямо говорило о причинах и целях нововведения: повышение собираемости налогов. За 1990-е уклонение от уплаты налогов стало фактически национальным видом спорта. Налоги не платили богатые и бедные, индивидуальные предприниматели, олигархи и бабушки, сдававшие комнаты для прибавки к пенсии.И все эти люди — очень существенная (если не львиная) часть нашего общества — на призывы заплатить налоги занимали простую, циничную и в общем даже понятную позицию: а за что платить? Страна летит в тартарары, инфраструктура разваливается, народ выживает кто как может, власти занимаются непонятно чем и еще хотят с нас денег, которые растворятся неизвестно где. Государство для нас ничего не делает — и мы этому государству ничего не должны.С того общественного нигилизма, глубокого недоверия людей к власти и всеобщего пессимизма начался долгий и медленный путь перемен для страны. Спустя более 20 лет, оглядываясь назад, сами удивляемся, неужели это было с нами и неужели это сделали мы? Да, мы — в том числе с помощью налогов, которые платим.Теперь любой гражданин России каждый день видит и пользуется тем, на что идут его налоги: парки и детские площадки, свежая инфраструктура и хорошие дороги, социальные выплаты и безопасные улицы, современнейшие образовательные учреждения и медцентры. Сделано колоссально много, но объем несделанного еще больше — и на все нужны деньги, деньги и деньги. И вот на это налогов не жалко.Так что когда в скором времени на улицах мы начнем встречать людей в футболках с "НДФЛ 15%", мы будем знать, что перед нами не только человек с солидным доходом, но и патриот своей страны, гордый собственным вкладом в ее развитие.

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https://ria.ru/20240529/klimanov-1949143782.html

https://ria.ru/20240529/nalogi-1949027196.html

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аналитика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, налоговые изменения в россии, налоги