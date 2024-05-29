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На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами - РИА Новости, 29.05.2024
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12:24 29.05.2024 (обновлено: 15:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами - РИА Новости, 29.05.2024
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:24
2024-05-29T15:21
экономика
ozon
wildberries
яндекс.маркет
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. "Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке. На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.
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экономика, ozon, wildberries, яндекс.маркет, налоговые изменения в россии
Экономика, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Налоговые изменения в России
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами

На Ozon и Wildberries появились футболки для россиян с повышенными налогами

© GoldenCate-AОбъявление о продаже футболок с надписью "Коротко о себе: НДФЛ 15%"
Объявление о продаже футболок с надписью Коротко о себе: НДФЛ 15%
© GoldenCate-A
Объявление о продаже футболок с надписью "Коротко о себе: НДФЛ 15%"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости.
"Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке.
Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет.
Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Симоньян рассказала о последствиях перехода к прогрессивной шкале НДФЛ
00:47
 
ЭкономикаOzonWildberriesЯндекс.МаркетНалоговые изменения в России
 
 
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