https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами - РИА Новости, 29.05.2024
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:24
2024-05-29T12:24
2024-05-29T15:21
экономика
ozon
wildberries
яндекс.маркет
налоговые изменения в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949099750_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1750348aa59c482caebc3854473cf448.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. "Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке. На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.
https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949099750_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_ca7797f567805ead2578661e3caf1d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ozon, wildberries, яндекс.маркет, налоговые изменения в россии
Экономика, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Налоговые изменения в России
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
На Ozon и Wildberries появились футболки для россиян с повышенными налогами