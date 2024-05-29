https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html

На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами

На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами - РИА Новости, 29.05.2024

На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами

Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:24

2024-05-29T12:24

2024-05-29T15:21

экономика

ozon

wildberries

яндекс.маркет

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Футболки для россиян, которые платят повышенные налоги, появились на маркетплейсах Ozon и Wildberries, заметил корреспондент РИА Новости. "Коротко о себе: НДФЛ 15%", - гласит надпись на футболке. На Ozon такую футболку можно найти по цене около 1 200 рублей. На Wildberries они продаются дороже: от 3500 рублей до 4200 рублей. На "Яндекс Маркете" подобных футболок пока нет. Во вторник Минфин обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Согласно материалам министерства, для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей ставка составит 15%, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20% и для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%.

https://ria.ru/20240529/simonyan-1949028698.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ozon, wildberries, яндекс.маркет, налоговые изменения в россии