https://ria.ru/20240530/daniya-1949418254.html

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России - РИА Новости, 30.05.2024

Дания разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России

Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:02

2024-05-30T16:02

2024-05-30T16:42

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ларс лёкке расмуссен

йенс столтенберг

аджа лябиб

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Копенгаген разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен."Это не новая позиция, это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора — это часть самообороны", — сказал он перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки летчиков.Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить ВСУ первые истребители F-16 в этом году. Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лябиб отметила, что Брюссель передаст Киеву 30 таких самолетов до 2028-го, первые истребители должны поступить в 2024 году.Агрессивная риторика ЗападаВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким призывом выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, некоторые союзники уже сняли подобные ограничения.На следующий день его позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что Украине нужно позволить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО". Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают президент и военные, которые принимают контрмеры.

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https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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