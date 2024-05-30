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В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС - РИА Новости, 30.05.2024
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15:44 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС
В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС - РИА Новости, 30.05.2024
В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС
Решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:44
2024-05-30T15:44
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Что касается членства в БРИКС, то это решает группа. И группа принимает решение, основываясь на определенных критериях, которые она установила. Таким образом, если группа примет решение о расширении членства в той или иной стране или рассмотрит конкретную страну, группа это сделает", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о позиции Индии по желанию ряда стран, в том числе Таиланда, присоединиться к БРИКС. Ранее тайский портал Thansettakij сообщил, что кабинет министров Таиланда одобрил проект письма о намерении страны вступить в альянс БРИКС. Бангкок ожидает, что вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене, в том числе дав стране шанс "присоединиться к созданию нового мирового порядка". Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра страны Чай Ватчаронг отметил, что участие в 16-м саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года даст Таиланду "возможность ускорить процесс присоединения к группе". Представитель МИД также отметил, что Индия с нетерпением ждет участия во встречах в рамках БРИКС в этом году. "Мы неоднократно заявляли, что БРИКС является важной платформой для нас, и мы с нетерпением ожидаем нашего участия во встречах, которые будут организованы Россией в качестве председателя БРИКС в этом году", - сказал он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html
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Индия, Таиланд, Россия, БРИКС, В мире
В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС

МИД Индии: решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Что касается членства в БРИКС, то это решает группа. И группа принимает решение, основываясь на определенных критериях, которые она установила. Таким образом, если группа примет решение о расширении членства в той или иной стране или рассмотрит конкретную страну, группа это сделает", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о позиции Индии по желанию ряда стран, в том числе Таиланда, присоединиться к БРИКС.
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Ранее тайский портал Thansettakij сообщил, что кабинет министров Таиланда одобрил проект письма о намерении страны вступить в альянс БРИКС. Бангкок ожидает, что вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене, в том числе дав стране шанс "присоединиться к созданию нового мирового порядка". Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра страны Чай Ватчаронг отметил, что участие в 16-м саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года даст Таиланду "возможность ускорить процесс присоединения к группе".
Представитель МИД также отметил, что Индия с нетерпением ждет участия во встречах в рамках БРИКС в этом году.
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"Мы неоднократно заявляли, что БРИКС является важной платформой для нас, и мы с нетерпением ожидаем нашего участия во встречах, которые будут организованы Россией в качестве председателя БРИКС в этом году", - сказал он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Пресс-центр саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Эксперт оценил перспективы развития БРИКС
24 мая, 18:40
 
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