В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС
МИД Индии: решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая – РИА Новости. Решение о расширении БРИКС должны принимать все члены организации, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"Что касается членства в БРИКС, то это решает группа. И группа принимает решение, основываясь на определенных критериях, которые она установила. Таким образом, если группа примет решение о расширении членства в той или иной стране или рассмотрит конкретную страну, группа это сделает", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос о позиции Индии по желанию ряда стран, в том числе Таиланда, присоединиться к БРИКС.
Ранее тайский портал Thansettakij сообщил, что кабинет министров Таиланда одобрил проект письма о намерении страны вступить в альянс БРИКС. Бангкок ожидает, что вступление в БРИКС поможет повысить роль Таиланда на международной арене, в том числе дав стране шанс "присоединиться к созданию нового мирового порядка". Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра страны Чай Ватчаронг отметил, что участие в 16-м саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2024 года даст Таиланду "возможность ускорить процесс присоединения к группе".
Представитель МИД также отметил, что Индия с нетерпением ждет участия во встречах в рамках БРИКС в этом году.
"Мы неоднократно заявляли, что БРИКС является важной платформой для нас, и мы с нетерпением ожидаем нашего участия во встречах, которые будут организованы Россией в качестве председателя БРИКС в этом году", - сказал он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.