СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России
Pollitico: Байден тайно разрешил Киеву бить по целям в РФ у Харькова оружием США
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
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"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар", — сказал источник.
Как уточнил собеседник, речь идет только о территории у границы с Харьковской областью. При этом он подчеркнул, что позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким призывом выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, некоторые союзники уже сняли подобные ограничения.
На следующий день его позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что Украине нужно позволить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы. В четверг глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для таких ударов.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО". Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри своей территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают президент и военные, которые принимают контрмеры.