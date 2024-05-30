Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 30.05.2024 (обновлено: 07:23 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bayden-1949529535.html
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России
Президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T22:39
2024-05-31T07:23
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
харьков
украина
джо байден
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.&quot;Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар&quot;, — сказал источник.Как уточнил собеседник, речь идет только о территории у границы с Харьковской областью. При этом он подчеркнул, что позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким призывом выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, некоторые союзники уже сняли подобные ограничения.На следующий день его позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что Украине нужно позволить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы. В четверг глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для таких ударов.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО". Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри своей территории.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают президент и военные, которые принимают контрмеры.
https://ria.ru/20240529/sholts-1949235245.html
https://ria.ru/20240530/vatikan-1949525858.html
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949493567.html
россия
сша
харьков
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e1bacab9425992bbbdfb122b07b6c801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, харьков, украина, джо байден, йенс столтенберг, эммануэль макрон, politico, нато, f-16, киев
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Харьков, Украина, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Politico, НАТО, F-16, Киев
СМИ: Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Pollitico: Байден тайно разрешил Киеву бить по целям в РФ у Харькова оружием США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву наносить удары американским оружием по целям в России, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
«

"Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар", — сказал источник.

Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Шольц хочет разрешить Украине бить по России западным оружием, пишут СМИ
29 мая, 22:33
Как уточнил собеседник, речь идет только о территории у границы с Харьковской областью. При этом он подчеркнул, что позиция Белого дома относительно нанесения Киевом ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким призывом выступил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, некоторые союзники уже сняли подобные ограничения.
На следующий день его позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что Украине нужно позволить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы. В четверг глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для таких ударов.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Ватикане рассказали, чем чревато снятие запретов на удары по России
Вчера, 22:02
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО". Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри своей территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. Он добавил, что возможный ответ России на удары по ее территории знают президент и военные, которые принимают контрмеры.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ: Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам в отношении Байдена
Вчера, 19:10
 
В миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныХарьковУкраинаДжо БайденЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронPoliticoНАТОF-16Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала