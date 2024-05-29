https://ria.ru/20240529/yaroslavl-1949076401.html
В Ярославле ищут женщину, похитившую ребенка
В Ярославле ищут женщину, похитившую ребенка - РИА Новости, 29.05.2024
В Ярославле ищут женщину, похитившую ребенка
Полиция и следователи СК ищут женщину, похитившую с детской площадки в Ярославле двухлетнюю дочь своей подруги, сообщают СУСК России по Ярославской области и... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:09
2024-05-29T11:09
2024-05-29T11:10
происшествия
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Полиция и следователи СК ищут женщину, похитившую с детской площадки в Ярославле двухлетнюю дочь своей подруги, сообщают СУСК России по Ярославской области и региональное УМВД. "По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая текущего года жительница Московской области, находясь на игровой площадке одного из многоэтажных домов, расположенных на Московском проспекте Ярославля, совместно с малолетней дочерью своей знакомой, воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела ребенка с детской площадки в неизвестном направлении", - говорится в сообщении СУСК. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что подозреваемая в похищении – подруга мамы девочки. Когда они исчезли, мать обратилась в полицию. Подруга, по словам собеседника, часто приезжала посидеть с ребенком. "Одна из версий произошедшего – подруга сделала это на фоне того, что своих детей у нее нет. Надеемся, что она одумается и вернет ребенка и что жизни девочки ничто не угрожает. В любом случае, идут масштабные поиски", - сказал собеседник агентства. УМВД России по Ярославской области сообщает о розыске 32-летней Валентины Гуляевой. На момент похищения на ней были серая футболка с серой звездой на груди, темно-зеленые узкие джинсы, белые шлепки, при себе имелась сумка светло-зеленого цвета на цепочке. Девочке 2 года 7 месяцев, была одета в желтую футболку, розовые шорты, белые сандалии.
https://ria.ru/20231202/pokhischenie-1913344485.html
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происшествия, россия, ярославская область
Происшествия, Россия, Ярославская область
В Ярославле ищут женщину, похитившую ребенка
В Ярославле ищут женщину, похитившую с детской площадки двухлетнюю дочь подруги
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Полиция и следователи СК ищут женщину, похитившую с детской площадки в Ярославле двухлетнюю дочь своей подруги, сообщают СУСК России по Ярославской области и региональное УМВД.
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"По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая текущего года жительница Московской области, находясь на игровой площадке одного из многоэтажных домов, расположенных на Московском проспекте Ярославля, совместно с малолетней дочерью своей знакомой, воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела ребенка с детской площадки в неизвестном направлении", - говорится в сообщении СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.
Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что подозреваемая в похищении – подруга мамы девочки. Когда они исчезли, мать обратилась в полицию. Подруга, по словам собеседника, часто приезжала посидеть с ребенком.
"Одна из версий произошедшего – подруга сделала это на фоне того, что своих детей у нее нет. Надеемся, что она одумается и вернет ребенка и что жизни девочки ничто не угрожает. В любом случае, идут масштабные поиски", - сказал собеседник агентства.
УМВД России по Ярославской области сообщает о розыске 32-летней Валентины Гуляевой. На момент похищения на ней были серая футболка с серой звездой на груди, темно-зеленые узкие джинсы, белые шлепки, при себе имелась сумка светло-зеленого цвета на цепочке. Девочке 2 года 7 месяцев, была одета в желтую футболку, розовые шорты, белые сандалии.