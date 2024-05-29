https://ria.ru/20240529/vrachi-1949097404.html
Врачи оценили состояние здоровья Фицо
Врачи оценили состояние здоровья Фицо - РИА Новости, 29.05.2024
Врачи оценили состояние здоровья Фицо
Медики оценивают состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо как удовлетворительное, сообщили в больнице. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:32
2024-05-29T12:32
2024-05-29T12:47
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
украина
роберт фицо
роберт калиняк
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Медики оценивают состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо как удовлетворительное, сообщили в больнице."Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - говорится в заявлении больницы, куда политик в середине мая был доставлен с огнестрельными ранениями.В медучреждении добавили, что лечение премьера проходит по плану.Ранее вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
https://radiosputnik.ru/20240526/zelenskiy-1948466982.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато
Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире, Украина, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО
Врачи оценили состояние здоровья Фицо
Врачи: состояние здоровья Фицо оценивается как удовлетворительное
БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Медики оценивают состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо как удовлетворительное, сообщили в больнице.
«
"Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - говорится в заявлении больницы, куда политик в середине мая был доставлен с огнестрельными ранениями.
В медучреждении добавили, что лечение премьера проходит по плану.
Ранее вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк
говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.