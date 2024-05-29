https://ria.ru/20240529/vrachi-1949097404.html

Врачи оценили состояние здоровья Фицо

Врачи оценили состояние здоровья Фицо - РИА Новости, 29.05.2024

Врачи оценили состояние здоровья Фицо

Медики оценивают состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо как удовлетворительное, сообщили в больнице. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:32

2024-05-29T12:32

2024-05-29T12:47

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

украина

роберт фицо

роберт калиняк

нато

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БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Медики оценивают состояние здоровья восстанавливающегося после покушения премьера Словакии Роберта Фицо как удовлетворительное, сообщили в больнице."Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - говорится в заявлении больницы, куда политик в середине мая был доставлен с огнестрельными ранениями.В медучреждении добавили, что лечение премьера проходит по плану.Ранее вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк говорил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

https://radiosputnik.ru/20240526/zelenskiy-1948466982.html

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словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, украина, роберт фицо, роберт калиняк, нато