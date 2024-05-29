https://ria.ru/20240529/ukraina-1949206409.html

В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России

В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России - РИА Новости, 29.05.2024

В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко считает, что у Киева есть "молчаливое... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:03

2024-05-29T19:03

2024-05-29T19:03

специальная военная операция на украине

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украина

сша

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йенс столтенберг

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко считает, что у Киева есть "молчаливое согласие" от США на нанесение ударов по территории России поставляемым Вашингтоном оружием. Ранее обозреватель газеты Washington Post написал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по территории РФ. По мнению Мережко, которое он озвучил изданию Newsweek, Вашингтон уже принял решение по данному вопросу. "Судя по заявлению, сделанному (госсекретарем США Энтони) Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары", - добавил он. Ранее Блинкен заявил, что США по-прежнему не дают Украине возможности и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием. Однако он добавил, что при этом Украина должна самостоятельно принимать решение о том, как проводить свои операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.

https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946051231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, джо байден, дмитрий песков, нато, верховная рада украины