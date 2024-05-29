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В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949206409.html
В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России
В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России - РИА Новости, 29.05.2024
В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России
Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко считает, что у Киева есть "молчаливое... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:03
2024-05-29T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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йенс столтенберг
джо байден
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко считает, что у Киева есть "молчаливое согласие" от США на нанесение ударов по территории России поставляемым Вашингтоном оружием. Ранее обозреватель газеты Washington Post написал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по территории РФ. По мнению Мережко, которое он озвучил изданию Newsweek, Вашингтон уже принял решение по данному вопросу. "Судя по заявлению, сделанному (госсекретарем США Энтони) Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары", - добавил он. Ранее Блинкен заявил, что США по-прежнему не дают Украине возможности и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием. Однако он добавил, что при этом Украина должна самостоятельно принимать решение о том, как проводить свои операции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
https://ria.ru/20240522/peskov-1947662017.html
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в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, джо байден, дмитрий песков, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о "молчаливом согласии" США на удары по России

Депутат Рады Мережко: у Киева есть "молчаливое согласие" США на удары по России

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко считает, что у Киева есть "молчаливое согласие" от США на нанесение ударов по территории России поставляемым Вашингтоном оружием.
Ранее обозреватель газеты Washington Post написал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность снятия ограничений на использование поставляемого американцами оружия для ударов Украины по территории РФ.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Кремле отреагировали на призыв американских политиков к ударам по России
22 мая, 14:36
По мнению Мережко, которое он озвучил изданию Newsweek, Вашингтон уже принял решение по данному вопросу.
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"Судя по заявлению, сделанному (госсекретарем США Энтони) Блинкеном, США не поощряют удары Украины по российской территории, но в то же самое время, они не собираются запрещать такие удары", - добавил он.
Ранее Блинкен заявил, что США по-прежнему не дают Украине возможности и не стимулируют наносить удары за пределами своей территории поставляемым оружием. Однако он добавил, что при этом Украина должна самостоятельно принимать решение о том, как проводить свои операции.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
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СМИ: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары по России
15 мая, 08:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЙенс СтолтенбергДжо БайденДмитрий ПесковНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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