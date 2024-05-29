https://ria.ru/20240529/ukraina-1949029251.html

СМИ: Киев использовал западное оружие для удара по Кубани

СМИ: Киев использовал западное оружие для удара по Кубани - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: Киев использовал западное оружие для удара по Кубани

Украина несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, в том числе по Краснодарскому краю, утверждает французское... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:54

2024-05-29T00:54

2024-05-29T02:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

краснодар

владимир путин

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Украина несколько раз использовала западное оружие для нанесения ударов по территории России, в том числе по Краснодарскому краю, утверждает французское агентство AFP со ссылкой на "несколько западных источников"."Согласно нескольким западным источникам, западное оружие уже несколько раз применялось по территории России, в частности, недавно по городу Краснодар (Запад) (так в тексте — прим. ред.)", — говорится в статье.Агентство не приводит данные, по каким объектам были нанесены удары. В мае Минобороны России сообщало о неоднократных попытках атак ВСУ по территории Краснодарского края, в том числе беспилотниками самолетного типа.Ранее немецкое издание Bild заявило со ссылкой на источники, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям. Это якобы вызвало "гневную" реакцию Берлина и Вашингтона, обе страны пригрозили прекратить поставки ракет для ПВО в случае повторения подобного инцидента.Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "имеет право" в том числе атаковать военные цели на территории России. Он добавил, что некоторые союзники соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, пришло время снять и другие ограничения.Президент России Владимир Путин во вторник в ходе общения с журналистами в Узбекистане указал, что Москва внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь ее территории."Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. Этот фактор они должны иметь в виду, прежде чем наносить удары вглубь российской территории", — предупредил Путин.Глава государства также не исключил, что Россия создаст новую зону безопасности, если ВСУ применят дальнобойное оружие.

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

https://ria.ru/20240528/udary-1949022095.html

https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

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россия, украина, краснодар, владимир путин, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины