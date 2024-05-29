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"Риск нереален": в США предложили безумный план против России - РИА Новости, 29.05.2024
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10:01 29.05.2024 (обновлено: 10:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России - РИА Новости, 29.05.2024
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России
Нанесение ВСУ ударов западным оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:01
2024-05-29T10:50
в мире
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йенс столтенберг
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нанесение ВСУ ударов западным оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в социальной сети Х."Это иррациональный страх. Риск нереален", — прокомментировал он возможность возникновения конфликта между Западом и Россией после ударов.Виндман утверждает, что, если ВСУ будут бить по России западным оружием, это не приведет к эскалации, поскольку Запад самостоятельно не наносит удары, а значит, не является стороной конфликта и военной целью. Он подчеркнул, что США не разрешают украинской армии проводить подобные операции из-за страха обострения отношений с Россией.В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Читайте в Дзен: Охватили противника полукольцом: как ВС России прорвали многокилометровую оборону ВСУ"Он все знает". На Западе шокированы словами Путина о последствиях ударов по России. Они будут ужасающими
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в мире, россия, сша, москва, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Москва, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Риск нереален": в США предложили безумный план против России

Виндман: удар ВСУ по России иностранным оружием не втянет Запад в конфликт

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нанесение ВСУ ударов западным оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в социальной сети Х.
"Это иррациональный страх. Риск нереален", — прокомментировал он возможность возникновения конфликта между Западом и Россией после ударов.
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Виндман утверждает, что, если ВСУ будут бить по России западным оружием, это не приведет к эскалации, поскольку Запад самостоятельно не наносит удары, а значит, не является стороной конфликта и военной целью. Он подчеркнул, что США не разрешают украинской армии проводить подобные операции из-за страха обострения отношений с Россией.
В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
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В миреРоссияСШАМоскваЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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