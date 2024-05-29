https://ria.ru/20240529/udar-1949060743.html

"Риск нереален": в США предложили безумный план против России

"Риск нереален": в США предложили безумный план против России - РИА Новости, 29.05.2024

"Риск нереален": в США предложили безумный план против России

Нанесение ВСУ ударов западным оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:01

2024-05-29T10:01

2024-05-29T10:50

в мире

россия

сша

москва

йенс столтенберг

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нанесение ВСУ ударов западным оружием по территории России не втянет Запад в прямое военное столкновение с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в социальной сети Х."Это иррациональный страх. Риск нереален", — прокомментировал он возможность возникновения конфликта между Западом и Россией после ударов.Виндман утверждает, что, если ВСУ будут бить по России западным оружием, это не приведет к эскалации, поскольку Запад самостоятельно не наносит удары, а значит, не является стороной конфликта и военной целью. Он подчеркнул, что США не разрешают украинской армии проводить подобные операции из-за страха обострения отношений с Россией.В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Читайте в Дзен: Охватили противника полукольцом: как ВС России прорвали многокилометровую оборону ВСУ"Он все знает". На Западе шокированы словами Путина о последствиях ударов по России. Они будут ужасающими

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины