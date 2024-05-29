https://ria.ru/20240529/tula-1949228561.html

Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области

Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области - РИА Новости, 29.05.2024

Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области

В этом году в Тульской области в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который стартовал накануне, запланировано порядка 250 мероприятий, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T21:16

2024-05-29T21:16

2024-05-29T21:18

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тульская область

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алексей дюмин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В этом году в Тульской области в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который стартовал накануне, запланировано порядка 250 мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется с 2022 года по инициативе Алексея Дюмина.Министр культуры региона Татьяна Рыбкина презентовала проект. Она отметила, что по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева в этом году будет расширен перечень экскурсионных поездок по малым историческим городам региона для семей с детьми."Афиша музейного лета – это мероприятия, в первую очередь, для семейной аудитории. В малых городах Тульской области много музеев и достопримечательностей, и для нас очень важно сделать их более интересными для туляков с детьми, особенно в Год семьи. Так, нами разрабатываются "туры одного дня" по направлениям Куликовского и Заокского музейных кластеров, а также исторических городов и поселений Засечной черты. Их программа наполнена экскурсиями и другими музейными активностями, интересными для детей", – рассказала Рыбникова, слова которой привели в пресс-службу.Так, 18 мая в Фонде искусств открылась флагманская выставка проекта - "Тула. Шедевры. Музеи России", которая будет работать до 22 сентября. На ее площадке пройдут культурно-просветительские мероприятия от музеев – участников проекта и детские программы.Новинками "Музейного лета" станут фестивали и праздники, посвященные уроженцам Тульской земли – Александру Даргомыжскому и Родиону Щедрину.В частности, 15 июня в поселке Арсеньево состоится фестиваль искусств "ДаргоФест". Это первый фестиваль в России, посвященный реформатору русской оперы Александру Сергеевичу Даргомыжскому. На площадках будет работать "Дарго-маркет" – ярмарка работ молодых художников и продукции местных брендов, а также фудкорты. Для гостей фестиваля будет организован трансфер из Тулы, рассказали в пресс-службе.Первый музыкальный фестиваль "Алексин Щедрина", посвященный Родиону Щедрину, состоится 7 сентября на малой родине композитора в Алексине. В этот день пройдет хоровой концерт в Успенском соборе с участием Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора. Тульский филармонический симфонический оркестр исполнит русское фольклорно-симфоническое действо на текст Павла Ершова "Конек-Горбунок". Завершит программу концерт солистов Мариинского театра.С 8 по 12 июня пройдет фестиваль "Дни армейской культуры", организованный совместно с Минобороны России, который завершится большим праздником в честь Дня России в парке "Патриот", добавили в пресс-службе.В малых городах пройдут традиционные фестивали: 29 июня – "Песни Бежина луга" в Черни, 6 июля – фестиваль "12 ключей" в Веневе, 27 июля – "Окский плес" в Чекалине, 10 августа – "На Дону стоим! Дон славим!" в Епифани.Особое место в "Музейном лете" занимают фестивали традиционной культуры и ремесел. Так, 13 июля в ремесленном дворе "Добродей" в Туле пройдет праздник "День Добродея", а 3 августа – IX Всероссийский фестиваль "День пряника". 20 июля в Одоеве состоится фестиваль гончарного искусства "Сказки деда Филимона".В этом году в России отмечают еще две юбилейные даты: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и 220-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Уже 1 июня в Тульской областной филармонии откроется выставка из коллекции Российского национального музея музыки и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Продолжит юбилейные мероприятия масштабный фестиваль "Глинка-Гала", который пройдет в Туле 19-25 августа.Фестиваль "Пятницкая башня" пройдет в Тульском кремле с 16 по 18 августа и представит более 40 событий. Среди них – концерт певицы Елки и Дмитрия Маликова на открытой сцене, выступление Хора Сретенского монастыря, оркестра "Виртуозы Москвы", симфоническое шоу Hans Zimmer’s Universe, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240418/muzei-1940716362.html

https://ria.ru/20240322/tula-1927795387.html

https://ria.ru/20240526/muzfestivali-1947421850.html

https://ria.ru/20240110/muzei-1920582622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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