https://ria.ru/20240529/tula-1949228561.html
Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области
Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области - РИА Новости, 29.05.2024
Около 250 мероприятий пройдет в рамках "Музейного лета" в Тульской области
В этом году в Тульской области в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который стартовал накануне, запланировано порядка 250 мероприятий, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:16
2024-05-29T21:16
2024-05-29T21:18
тульская область
россия
тульская область
тула
родион щедрин
александр даргомыжский
алексей дюмин
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931490315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedab9a4db27b15e20f6ca0feb9fb5ca.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В этом году в Тульской области в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который стартовал накануне, запланировано порядка 250 мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект реализуется с 2022 года по инициативе Алексея Дюмина.Министр культуры региона Татьяна Рыбкина презентовала проект. Она отметила, что по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева в этом году будет расширен перечень экскурсионных поездок по малым историческим городам региона для семей с детьми."Афиша музейного лета – это мероприятия, в первую очередь, для семейной аудитории. В малых городах Тульской области много музеев и достопримечательностей, и для нас очень важно сделать их более интересными для туляков с детьми, особенно в Год семьи. Так, нами разрабатываются "туры одного дня" по направлениям Куликовского и Заокского музейных кластеров, а также исторических городов и поселений Засечной черты. Их программа наполнена экскурсиями и другими музейными активностями, интересными для детей", – рассказала Рыбникова, слова которой привели в пресс-службу.Так, 18 мая в Фонде искусств открылась флагманская выставка проекта - "Тула. Шедевры. Музеи России", которая будет работать до 22 сентября. На ее площадке пройдут культурно-просветительские мероприятия от музеев – участников проекта и детские программы.Новинками "Музейного лета" станут фестивали и праздники, посвященные уроженцам Тульской земли – Александру Даргомыжскому и Родиону Щедрину.В частности, 15 июня в поселке Арсеньево состоится фестиваль искусств "ДаргоФест". Это первый фестиваль в России, посвященный реформатору русской оперы Александру Сергеевичу Даргомыжскому. На площадках будет работать "Дарго-маркет" – ярмарка работ молодых художников и продукции местных брендов, а также фудкорты. Для гостей фестиваля будет организован трансфер из Тулы, рассказали в пресс-службе.Первый музыкальный фестиваль "Алексин Щедрина", посвященный Родиону Щедрину, состоится 7 сентября на малой родине композитора в Алексине. В этот день пройдет хоровой концерт в Успенском соборе с участием Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора. Тульский филармонический симфонический оркестр исполнит русское фольклорно-симфоническое действо на текст Павла Ершова "Конек-Горбунок". Завершит программу концерт солистов Мариинского театра.С 8 по 12 июня пройдет фестиваль "Дни армейской культуры", организованный совместно с Минобороны России, который завершится большим праздником в честь Дня России в парке "Патриот", добавили в пресс-службе.В малых городах пройдут традиционные фестивали: 29 июня – "Песни Бежина луга" в Черни, 6 июля – фестиваль "12 ключей" в Веневе, 27 июля – "Окский плес" в Чекалине, 10 августа – "На Дону стоим! Дон славим!" в Епифани.Особое место в "Музейном лете" занимают фестивали традиционной культуры и ремесел. Так, 13 июля в ремесленном дворе "Добродей" в Туле пройдет праздник "День Добродея", а 3 августа – IX Всероссийский фестиваль "День пряника". 20 июля в Одоеве состоится фестиваль гончарного искусства "Сказки деда Филимона".В этом году в России отмечают еще две юбилейные даты: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и 220-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Уже 1 июня в Тульской областной филармонии откроется выставка из коллекции Российского национального музея музыки и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Продолжит юбилейные мероприятия масштабный фестиваль "Глинка-Гала", который пройдет в Туле 19-25 августа.Фестиваль "Пятницкая башня" пройдет в Тульском кремле с 16 по 18 августа и представит более 40 событий. Среди них – концерт певицы Елки и Дмитрия Маликова на открытой сцене, выступление Хора Сретенского монастыря, оркестра "Виртуозы Москвы", симфоническое шоу Hans Zimmer’s Universe, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240418/muzei-1940716362.html
https://ria.ru/20240322/tula-1927795387.html
https://ria.ru/20240526/muzfestivali-1947421850.html
https://ria.ru/20240110/muzei-1920582622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, тула, родион щедрин, александр даргомыжский, алексей дюмин, мариинский театр, патриот, сретенский монастырь
Тульская область, Россия, Тульская область, Тула, Родион Щедрин, Александр Даргомыжский, Алексей Дюмин, Мариинский театр, Патриот, Сретенский монастырь
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В этом году в Тульской области в рамках проекта "Музейное лето в Туле", который стартовал накануне, запланировано порядка 250 мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект реализуется с 2022 года по инициативе Алексея Дюмина
.
Министр культуры региона Татьяна Рыбкина презентовала проект. Она отметила, что по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева в этом году будет расширен перечень экскурсионных поездок по малым историческим городам региона для семей с детьми.
"Афиша музейного лета – это мероприятия, в первую очередь, для семейной аудитории. В малых городах Тульской области много музеев и достопримечательностей, и для нас очень важно сделать их более интересными для туляков с детьми, особенно в Год семьи. Так, нами разрабатываются "туры одного дня" по направлениям Куликовского и Заокского музейных кластеров, а также исторических городов и поселений Засечной черты. Их программа наполнена экскурсиями и другими музейными активностями, интересными для детей", – рассказала Рыбникова, слова которой привели в пресс-службу.
Так, 18 мая в Фонде искусств открылась флагманская выставка проекта - "Тула. Шедевры. Музеи России", которая будет работать до 22 сентября. На ее площадке пройдут культурно-просветительские мероприятия от музеев – участников проекта и детские программы.
Новинками "Музейного лета" станут фестивали и праздники, посвященные уроженцам Тульской земли – Александру Даргомыжскому
и Родиону Щедрину
.
В частности, 15 июня
в поселке Арсеньево состоится фестиваль искусств "ДаргоФест". Это первый фестиваль в России
, посвященный реформатору русской оперы Александру Сергеевичу Даргомыжскому. На площадках будет работать "Дарго-маркет" –
ярмарка работ молодых художников и продукции местных брендов, а также фудкорты. Для гостей фестиваля будет организован трансфер из Тулы
, рассказали в пресс-службе.
Первый музыкальный фестиваль "Алексин Щедрина", посвященный Родиону Щедрину, состоится 7 сентября
на малой родине композитора в Алексине
. В этот день пройдет хоровой концерт в Успенском соборе с участием Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора. Тульский филармонический симфонический оркестр исполнит русское фольклорно-симфоническое действо на текст Павла Ершова "Конек-Горбунок". Завершит программу концерт солистов Мариинского театра
.
С 8 по 12 июня
пройдет фестиваль "Дни армейской культуры", организованный совместно с Минобороны России, который завершится большим праздником в честь Дня России в парке "Патриот
", добавили в пресс-службе.
В малых городах пройдут традиционные фестивали: 29 июня – "Песни Бежина луга" в Черни, 6 июля – фестиваль "12 ключей" в Веневе, 27 июля – "Окский плес" в Чекалине, 10 августа – "На Дону стоим! Дон славим!" в Епифани.
Особое место в "Музейном лете" занимают фестивали традиционной культуры и ремесел. Так, 13 июля в ремесленном дворе "Добродей" в Туле пройдет праздник "День Добродея", а 3 августа – IX Всероссийский фестиваль "День пряника". 20 июля в Одоеве состоится фестиваль гончарного искусства "Сказки деда Филимона".
В этом году в России отмечают еще две юбилейные даты: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и 220-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Уже 1 июня в Тульской областной филармонии откроется выставка из коллекции Российского национального музея музыки и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Продолжит юбилейные мероприятия масштабный фестиваль "Глинка-Гала", который пройдет в Туле 19-25 августа.
Фестиваль "Пятницкая башня" пройдет в Тульском кремле с 16 по 18 августа
и представит более 40 событий. Среди них – концерт певицы Елки и Дмитрия Маликова
на открытой сцене, выступление Хора Сретенского монастыря
, оркестра "Виртуозы Москвы
", симфоническое шоу Hans Zimmer’s Universe, говорится в сообщении.