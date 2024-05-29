https://ria.ru/20240529/tsik-1949164481.html

ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации

ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации - РИА Новости, 29.05.2024

ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации

Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:16

2024-05-29T16:16

2024-05-29T16:16

политика

россия

казахстан

москва

элла памфилова

ростелеком

мосгоризбирком

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые возникают в их работе, сообщили в пресс-службе ЦИК. "Мы охотно не только поделимся своим положительным опытом, но и откровенно расскажем о своей работе над ошибками, которые, естественно, неизбежны в большой работе. В то же время будем рады, если вы поделитесь и своими достижениями", - приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой пресс-служба. В ЦИК России пройдет трехдневный семинар по вопросам цифровизации избирательного процесса для делегации ЦИК Республики Казахстан. В нем примут участие представители Центризбиркома, Минцифры, "Ростелекома", правительства Москвы и Мосгоризбиркома. "Избирательная система России отличается своей динамичностью, гибкостью и креативностью, что позволяет нам эффективно реагировать на все современные вызовы", - констатировала Памфилова. На семинаре российская сторона расскажет про системы Дистанционного электронного голосования, ГАС "Выборы" и новую цифровую платформу, многодневное голосование, видеонаблюдение, регистр избирателей, механизм "Мобильный избиратель", СПТК-ПЛ, КОИБы, проект "ИнформУИК" и иные цифровые сервисы.

https://ria.ru/20231130/pamfilova-1912920299.html

https://ria.ru/20240306/vybory-1931525212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, казахстан, москва, элла памфилова, ростелеком, мосгоризбирком