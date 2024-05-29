Рейтинг@Mail.ru
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tsik-1949164481.html
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации - РИА Новости, 29.05.2024
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации
Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:16
2024-05-29T16:16
политика
россия
казахстан
москва
элла памфилова
ростелеком
мосгоризбирком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые возникают в их работе, сообщили в пресс-службе ЦИК. "Мы охотно не только поделимся своим положительным опытом, но и откровенно расскажем о своей работе над ошибками, которые, естественно, неизбежны в большой работе. В то же время будем рады, если вы поделитесь и своими достижениями", - приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой пресс-служба. В ЦИК России пройдет трехдневный семинар по вопросам цифровизации избирательного процесса для делегации ЦИК Республики Казахстан. В нем примут участие представители Центризбиркома, Минцифры, "Ростелекома", правительства Москвы и Мосгоризбиркома. "Избирательная система России отличается своей динамичностью, гибкостью и креативностью, что позволяет нам эффективно реагировать на все современные вызовы", - констатировала Памфилова. На семинаре российская сторона расскажет про системы Дистанционного электронного голосования, ГАС "Выборы" и новую цифровую платформу, многодневное голосование, видеонаблюдение, регистр избирателей, механизм "Мобильный избиратель", СПТК-ПЛ, КОИБы, проект "ИнформУИК" и иные цифровые сервисы.
https://ria.ru/20231130/pamfilova-1912920299.html
https://ria.ru/20240306/vybory-1931525212.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, казахстан, москва, элла памфилова, ростелеком, мосгоризбирком
Политика, Россия, Казахстан, Москва, Элла Памфилова, Ростелеком, Мосгоризбирком
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации

ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации избирательного процесса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые возникают в их работе, сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Мы охотно не только поделимся своим положительным опытом, но и откровенно расскажем о своей работе над ошибками, которые, естественно, неизбежны в большой работе. В то же время будем рады, если вы поделитесь и своими достижениями", - приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой пресс-служба.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Памфилова прокомментировала цифровизацию избирательной системы
30 ноября 2023, 14:51
В ЦИК России пройдет трехдневный семинар по вопросам цифровизации избирательного процесса для делегации ЦИК Республики Казахстан. В нем примут участие представители Центризбиркома, Минцифры, "Ростелекома", правительства Москвы и Мосгоризбиркома.
"Избирательная система России отличается своей динамичностью, гибкостью и креативностью, что позволяет нам эффективно реагировать на все современные вызовы", - констатировала Памфилова.
На семинаре российская сторона расскажет про системы Дистанционного электронного голосования, ГАС "Выборы" и новую цифровую платформу, многодневное голосование, видеонаблюдение, регистр избирателей, механизм "Мобильный избиратель", СПТК-ПЛ, КОИБы, проект "ИнформУИК" и иные цифровые сервисы.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на ресурсы ЦИК
6 марта, 17:11
 
ПолитикаРоссияКазахстанМоскваЭлла ПамфиловаРостелекомМосгоризбирком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала