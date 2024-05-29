https://ria.ru/20240529/tsik-1949164481.html
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации - РИА Новости, 29.05.2024
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации
Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:16
2024-05-29T16:16
2024-05-29T16:16
политика
россия
казахстан
москва
элла памфилова
ростелеком
мосгоризбирком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые возникают в их работе, сообщили в пресс-службе ЦИК. "Мы охотно не только поделимся своим положительным опытом, но и откровенно расскажем о своей работе над ошибками, которые, естественно, неизбежны в большой работе. В то же время будем рады, если вы поделитесь и своими достижениями", - приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой пресс-служба. В ЦИК России пройдет трехдневный семинар по вопросам цифровизации избирательного процесса для делегации ЦИК Республики Казахстан. В нем примут участие представители Центризбиркома, Минцифры, "Ростелекома", правительства Москвы и Мосгоризбиркома. "Избирательная система России отличается своей динамичностью, гибкостью и креативностью, что позволяет нам эффективно реагировать на все современные вызовы", - констатировала Памфилова. На семинаре российская сторона расскажет про системы Дистанционного электронного голосования, ГАС "Выборы" и новую цифровую платформу, многодневное голосование, видеонаблюдение, регистр избирателей, механизм "Мобильный избиратель", СПТК-ПЛ, КОИБы, проект "ИнформУИК" и иные цифровые сервисы.
https://ria.ru/20231130/pamfilova-1912920299.html
https://ria.ru/20240306/vybory-1931525212.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, казахстан, москва, элла памфилова, ростелеком, мосгоризбирком
Политика, Россия, Казахстан, Москва, Элла Памфилова, Ростелеком, Мосгоризбирком
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации
ЦИК России поделится с Казахстаном опытом цифровизации избирательного процесса
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представители ЦИК России поделятся с коллегами из Казахстана положительным опытом цифровизации избирательного процесса, а также расскажут об ошибках, которые возникают в их работе, сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Мы охотно не только поделимся своим положительным опытом, но и откровенно расскажем о своей работе над ошибками, которые, естественно, неизбежны в большой работе. В то же время будем рады, если вы поделитесь и своими достижениями", - приводит слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой
пресс-служба.
В ЦИК России пройдет трехдневный семинар по вопросам цифровизации избирательного процесса для делегации ЦИК Республики Казахстан. В нем примут участие представители Центризбиркома, Минцифры, "Ростелекома
", правительства Москвы
и Мосгоризбиркома
.
"Избирательная система России отличается своей динамичностью, гибкостью и креативностью, что позволяет нам эффективно реагировать на все современные вызовы", - констатировала Памфилова.
На семинаре российская сторона расскажет про системы Дистанционного электронного голосования, ГАС "Выборы" и новую цифровую платформу, многодневное голосование, видеонаблюдение, регистр избирателей, механизм "Мобильный избиратель", СПТК-ПЛ, КОИБы, проект "ИнформУИК" и иные цифровые сервисы.