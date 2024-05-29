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Эксперт прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве
Эксперт прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве - РИА Новости, 29.05.2024
Эксперт прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве
Приписываемые экс-президенту США Дональду Трампу слова о готовности бить по Москве или Пекину - попытка создать себе образ сильного лидера, показывающая, что... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:35
2024-05-29T15:35
2024-05-29T15:35
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приписываемые экс-президенту США Дональду Трампу слова о готовности бить по Москве или Пекину - попытка создать себе образ сильного лидера, показывающая, что улучшения отношений РФ-США в случае новой победы Трампа ждать не стоит, предположил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее газета Washington Post сообщила, что на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании Трамп допустил бомбардировку Штатами Москвы или Пекина, если бы при его президентстве Россия или Китай "вторглись" на Украину или Тайвань соответственно. Эксперт допустил достоверность информации газеты, отметив, что Трамп любит громкие заявления, направленные на привлечение к себе внимания, в том числе перед выборами. "Не будем забывать, что главный его лозунг политический - это мир через силу. Он из себя делает нового (президента США Рональда - ред.) Рейгана, который бы консолидировал всю политическую элиту вокруг своей персоны. Очевидно, что ему надо показать, что (президент Джо) Байден - слабак... Во-вторых, думаю, это очередной показатель того, что если Трамп придет к власти, нам особо рассчитывать на нормализацию российско-американских отношений не стоит", - добавил собеседник агентства. В случае возвращения Трампа в Белый дом будет продолжен курс на сдерживание России, полагает эксперт. Он подчеркнул: в этом вопросе значительную роль играют русофобски настроенные американские элиты, а президенты, кандидаты и партии лишь выступают проводниками их воли.
https://ria.ru/20240529/wt-1949075695.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперт прокомментировал слова Трампа об ударах по Москве
Эксперт: при Трампе ничего не изменится с учетом его слов об ударах по Москве