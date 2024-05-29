"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph.
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"Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения "настоящего мира", — говорится в материале.
Как указала обозреватель, западных союзников Киева все меньше волнует Украина, поскольку все их внимание постепенно перенимает внутренняя политическая обстановка в своих странах: несмотря на призывы Зеленского, американский президент Джо Байден не примет участие в его саммите, так как больше заинтересован в скорых выборах в США.
По мнению журналистки, пока Россия становится сильнее, у Украины остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление.
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.