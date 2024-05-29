https://ria.ru/20240529/telegraph-1949054376.html

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024

"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского

Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:09

2024-05-29T09:09

2024-05-29T10:53

в мире

москва

швейцария

владимир зеленский

джо байден

си цзиньпин

украина

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph."Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения "настоящего мира", — говорится в материале.Как указала обозреватель, западных союзников Киева все меньше волнует Украина, поскольку все их внимание постепенно перенимает внутренняя политическая обстановка в своих странах: несмотря на призывы Зеленского, американский президент Джо Байден не примет участие в его саммите, так как больше заинтересован в скорых выборах в США.По мнению журналистки, пока Россия становится сильнее, у Украины остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

москва

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, швейцария, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, украина, политика