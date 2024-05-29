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"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
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09:09 29.05.2024 (обновлено: 10:53 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/telegraph-1949054376.html
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского
Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:09
2024-05-29T10:53
в мире
москва
швейцария
владимир зеленский
джо байден
си цзиньпин
украина
политика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph.&quot;Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения &quot;настоящего мира&quot;, — говорится в материале.Как указала обозреватель, западных союзников Киева все меньше волнует Украина, поскольку все их внимание постепенно перенимает внутренняя политическая обстановка в своих странах: несмотря на призывы Зеленского, американский президент Джо Байден не примет участие в его саммите, так как больше заинтересован в скорых выборах в США.По мнению журналистки, пока Россия становится сильнее, у Украины остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление.Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240529/newsweek-1949050213.html
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в мире, москва, швейцария, владимир зеленский, джо байден, си цзиньпин, украина, политика
В мире, Москва, Швейцария, Владимир Зеленский, Джо Байден, Си Цзиньпин, Украина, Политика
"Осталось недолго". СМИ заметили важную деталь в поведении Зеленского

Telegraph: Зеленский понимает, что у Украины осталось мало времени

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что Украина не сможет долго продержаться в конфликте с Россией, пишет The Telegraph.
«

"Зеленский, похоже, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина принять участие в предстоящем мирном саммите по Украине в Швейцарии для достижения "настоящего мира", — говорится в материале.

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Как указала обозреватель, западных союзников Киева все меньше волнует Украина, поскольку все их внимание постепенно перенимает внутренняя политическая обстановка в своих странах: несмотря на призывы Зеленского, американский президент Джо Байден не примет участие в его саммите, так как больше заинтересован в скорых выборах в США.
По мнению журналистки, пока Россия становится сильнее, у Украины остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление.
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии заявил, что неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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