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Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии - РИА Новости, 29.05.2024
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08:01 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tailand-1949046833.html
Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии
Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии - РИА Новости, 29.05.2024
Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии
Генеральная прокуратура Таиланда приняла решение предъявить бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинения в оскорблении таиландской монархии и размещении... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:01
2024-05-29T08:01
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БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Таиланда приняла решение предъявить бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинения в оскорблении таиландской монархии и размещении оскорбительного для монархии контента в интернете, заявил в среду на брифинге в Бангкоке официальный представитель генпрокуратуры Прают Пхетчаракхун. Брифинг транслировал в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters. "Генеральный прокурор Амнат Четчаренрак принял в понедельник 27 мая решение о предъявлении бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинений по двум эпизодам оскорбления королевского величия в соответствии с результатами полицейского расследования в отношении бывшего премьер-министра", - заявил Пъетчаракхун. Он сообщил, что предъявление обвинений Чинавату состоится в здании генеральной прокуратуры 18 июня 2024 года в 09.00 утра по местному времени (05.00 мск) в связи с тем, что в настоящее время экс-премьер болен коронавирусной инфекцией и не может явиться в прокуратуру и предстать перед судом. О болезни Чинавата сообщил генеральной прокуратуре его адвокат, подавший генпрокурору петицию о переносе предъявления обвинений со среды на более поздний срок, сказал официальный представитель генпрокуратуры. Принятие решения о предъявлении или непредъявлении Чинавату обвинений в оскорблении величия было ранее перенесено генпрокуратурой с 10 апреля на 29 мая в связи с необходимостью доследования дела полицией. Чинавата обвиняют в произнесении в феврале 2015 года в интервью южнокорейскому телевидению в Сеуле фраз, порочащих таиландскую монархию, а также в размещении в интернете в тот же период контента, оскорбляющего монархию и подрывающего национальную безопасность Таиланда. В случае обвинительного приговора суда политику может грозить от 3 до 15 лет тюрьмы по статье 112 УК Таиланда об оскорблении величия за каждый эпизод такого оскорбления, а также до 15 лет тюрьмы по Закону Таиланда о компьютерных преступлениях. Таксин Чинават, подполковник полиции в отставке и телекоммуникационный миллиардер, ставший одним из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, правительство которого было свергнуто военными в 2006 году, вернулся в страну после 17 лет эмиграции 23 августа прошлого года, зная, что на родине его ожидает тюремное заключение по нескольким делам о коррупции, заведенными в его отношении военными властями после переворота. Находясь в эмиграции, Чинават продолжал оставаться фактическим лидером и спонсором таиландской парламентской и неформальной оппозиции военным правительствам и правительствам, близким к военной верхушке и таиландской аристократии. Партия сторонников Чинавата "Пхыа Тхаи", почти десятилетие находившаяся в оппозиции, возглавила правящую коалицию Таиланда по результатам выборов 2023 года. Кандидат в премьер-министры от этой партии Сеттха Тхависин был избран на должность главы правительства парламентским голосованием 23 августа прошлого года, в день возвращения Чинавата в страну из эмиграции. По возвращении в Таиланд Чинават был приговорен в общей сложности к 8 годам тюрьмы по нескольким делам о коррупции, заведенным в его отношении заочно в период его эмиграции. Затем 74-летний политик получил частичное королевское помилование, в результате которого срок его заключения сократился до 1 года. По отбытии половины срока наказания, во время которой он находился на лечении в Центральном полицейском госпитале, Чинават был условно-досрочно освобожден по гуманитарным соображениям: в связи с возрастом и хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20230914/rossiya-1896396955.html
https://ria.ru/20240209/arest-1926460112.html
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в мире, таиланд, бангкок, сеул, сеттха тхависин, пхыа тхаи
В мире, Таиланд, Бангкок, Сеул, Сеттха Тхависин, Пхыа Тхаи
Экс-премьеру Таиланда предъявили обвинения в оскорблении монархии

Генпрокуратура Таиланда предъявила Чинавату обвинения в оскорблении монархии

© РИА Новости / Алексей ПановТаксин Чинават
Таксин Чинават - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Панов
Таксин Чинават. Архивное фото
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БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Таиланда приняла решение предъявить бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинения в оскорблении таиландской монархии и размещении оскорбительного для монархии контента в интернете, заявил в среду на брифинге в Бангкоке официальный представитель генпрокуратуры Прают Пхетчаракхун.
Брифинг транслировал в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.
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"Генеральный прокурор Амнат Четчаренрак принял в понедельник 27 мая решение о предъявлении бывшему премьер-министру Таксину Чинавату обвинений по двум эпизодам оскорбления королевского величия в соответствии с результатами полицейского расследования в отношении бывшего премьер-министра", - заявил Пъетчаракхун.
Он сообщил, что предъявление обвинений Чинавату состоится в здании генеральной прокуратуры 18 июня 2024 года в 09.00 утра по местному времени (05.00 мск) в связи с тем, что в настоящее время экс-премьер болен коронавирусной инфекцией и не может явиться в прокуратуру и предстать перед судом. О болезни Чинавата сообщил генеральной прокуратуре его адвокат, подавший генпрокурору петицию о переносе предъявления обвинений со среды на более поздний срок, сказал официальный представитель генпрокуратуры.
Принятие решения о предъявлении или непредъявлении Чинавату обвинений в оскорблении величия было ранее перенесено генпрокуратурой с 10 апреля на 29 мая в связи с необходимостью доследования дела полицией.
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Чинавата обвиняют в произнесении в феврале 2015 года в интервью южнокорейскому телевидению в Сеуле фраз, порочащих таиландскую монархию, а также в размещении в интернете в тот же период контента, оскорбляющего монархию и подрывающего национальную безопасность Таиланда.
В случае обвинительного приговора суда политику может грозить от 3 до 15 лет тюрьмы по статье 112 УК Таиланда об оскорблении величия за каждый эпизод такого оскорбления, а также до 15 лет тюрьмы по Закону Таиланда о компьютерных преступлениях.
Таксин Чинават, подполковник полиции в отставке и телекоммуникационный миллиардер, ставший одним из самых популярных премьер-министров в истории Таиланда, правительство которого было свергнуто военными в 2006 году, вернулся в страну после 17 лет эмиграции 23 августа прошлого года, зная, что на родине его ожидает тюремное заключение по нескольким делам о коррупции, заведенными в его отношении военными властями после переворота. Находясь в эмиграции, Чинават продолжал оставаться фактическим лидером и спонсором таиландской парламентской и неформальной оппозиции военным правительствам и правительствам, близким к военной верхушке и таиландской аристократии.
Партия сторонников Чинавата "Пхыа Тхаи", почти десятилетие находившаяся в оппозиции, возглавила правящую коалицию Таиланда по результатам выборов 2023 года. Кандидат в премьер-министры от этой партии Сеттха Тхависин был избран на должность главы правительства парламентским голосованием 23 августа прошлого года, в день возвращения Чинавата в страну из эмиграции.
По возвращении в Таиланд Чинават был приговорен в общей сложности к 8 годам тюрьмы по нескольким делам о коррупции, заведенным в его отношении заочно в период его эмиграции. Затем 74-летний политик получил частичное королевское помилование, в результате которого срок его заключения сократился до 1 года. По отбытии половины срока наказания, во время которой он находился на лечении в Центральном полицейском госпитале, Чинават был условно-досрочно освобожден по гуманитарным соображениям: в связи с возрастом и хроническими заболеваниями.
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