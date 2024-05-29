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Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
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13:47 29.05.2024 (обновлено: 13:50 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/svo-1949115064.html
Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:47
2024-05-29T13:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ

МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 35 военных ВСУ, гаубицу Д-30 и ракетный склад

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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