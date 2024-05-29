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Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

Группировка "Днепр" уничтожила ракетный склад ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:47

2024-05-29T13:47

2024-05-29T13:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Днепропетровской области, Тягинка и Червоный Маяк Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2024

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россия, вооруженные силы украины